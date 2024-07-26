https://ria.ru/20240726/ukraina-1962111026.html

На Украине сожгли несколько релейных шкафов и автомобилей военных

На Украине сожгли несколько релейных шкафов и автомобилей военных - РИА Новости, 26.07.2024

На Украине сожгли несколько релейных шкафов и автомобилей военных

На Украине неизвестные в очередной раз подожгли несколько автомобилей военнослужащих и несколько релейных шкафов на железной дороге, сообщает украинское издание РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:39

2024-07-26T11:39

2024-07-26T11:39

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На Украине неизвестные в очередной раз подожгли несколько автомобилей военнослужащих и несколько релейных шкафов на железной дороге, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "За последние сутки по Украине прокатилась очередная волна поджогов - автомобилей военных и объектов на железнодорожной инфраструктуре. В Одессе подожгли автомобиль... который принадлежит военному. Также был совершен поджог релейного шкафа на железной дороге неподалеку от станции "Одесса-Восточная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как рассказали источники изданию, еще одну машину военного сожгли в подконтрольном ВСУ Херсоне, а в городе Городище, расположенном в Черкасской области, совершили поджог релейного шкафа. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960306909.html

https://ria.ru/20240721/ukraina-1961005547.html

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955070709.html

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в мире, украина, одесса, херсон, вооруженные силы украины