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На Украине допустили снижение призывного возраста - РИА Новости, 26.07.2024
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10:22 26.07.2024 (обновлено: 10:23 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962093024.html
На Украине допустили снижение призывного возраста
На Украине допустили снижение призывного возраста - РИА Новости, 26.07.2024
На Украине допустили снижение призывного возраста
Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткини в интервью зданию NV допустил снижение призывного возраста, если изменится ситуация на фронте. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:22
2024-07-26T10:23
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткини в интервью зданию NV допустил снижение призывного возраста, если изменится ситуация на фронте. "На данный момент количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войск на сегодня. Поэтому, по состоянию на данный момент, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться", - приводит слова Лазуткина украинское издание NV. Он отметил, что есть немало людей, нарушивших правила воинского учета, есть и те, кто не обновил учетные данные или уклоняется от мобилизации. Он подчеркнул, в этой связи военные комиссариаты и дальше будут раздавать повестки на улице, что понимать, сколько людей можно привлечь в ряды ВСУ. "Все-таки воинская обязанность конституционная", - резюмировал он. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962090169.html
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В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, "Голос"
На Украине допустили снижение призывного возраста

В Минобороны Украины допустили снижение призывного возраста

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткини в интервью зданию NV допустил снижение призывного возраста, если изменится ситуация на фронте.
«
"На данный момент количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войск на сегодня. Поэтому, по состоянию на данный момент, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться", - приводит слова Лазуткина украинское издание NV.
Он отметил, что есть немало людей, нарушивших правила воинского учета, есть и те, кто не обновил учетные данные или уклоняется от мобилизации. Он подчеркнул, в этой связи военные комиссариаты и дальше будут раздавать повестки на улице, что понимать, сколько людей можно привлечь в ряды ВСУ. "Все-таки воинская обязанность конституционная", - резюмировал он.
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Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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