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Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 26.07.2024
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08:55 26.07.2024 (обновлено: 12:22 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962077450.html
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 26.07.2024
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством России, где должны обсуждаться поставки западного оружия ВСУ, заявил украинский МИД... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:55
2024-07-26T12:22
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством России, где должны обсуждаться поставки западного оружия ВСУ, заявил украинский МИД в Telegram-канале. &quot;Таким образом, делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности&quot;, — говорится в заявлении.Накануне российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия предлагала пригласить украинскую делегацию на заседание, но против этого выступила Великобритания. По словам ее постпреда, такое приглашение было бы способом оказать давление на Киев и ЕС, поскольку те должны выступать в Совбезе, только когда сами захотят. В итоге приглашение не направили.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, хотя украинские власти сами запретили себе вступать в переговоры.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, дмитрий песков, нато, оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, Вооруженные силы Украины
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН

Украина отказалась от участия в заседании СБ ООН под председательством России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством России, где должны обсуждаться поставки западного оружия ВСУ, заявил украинский МИД в Telegram-канале.
«

"Таким образом, делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности", — говорится в заявлении.

Накануне российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия предлагала пригласить украинскую делегацию на заседание, но против этого выступила Великобритания. По словам ее постпреда, такое приглашение было бы способом оказать давление на Киев и ЕС, поскольку те должны выступать в Совбезе, только когда сами захотят. В итоге приглашение не направили.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, хотя украинские власти сами запретили себе вступать в переговоры.
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
6 января, 03:43
 
В миреУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОООНВооруженные силы Украины
 
 
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