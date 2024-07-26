https://ria.ru/20240726/ukraina-1962077450.html

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 26.07.2024

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством России, где должны обсуждаться поставки западного оружия ВСУ, заявил украинский МИД... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:55

2024-07-26T08:55

2024-07-26T12:22

в мире

украина

россия

москва

сергей лавров

дмитрий песков

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_6debe7bce6d827522dfe857c501a2e7a.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством России, где должны обсуждаться поставки западного оружия ВСУ, заявил украинский МИД в Telegram-канале. "Таким образом, делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности", — говорится в заявлении.Накануне российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия предлагала пригласить украинскую делегацию на заседание, но против этого выступила Великобритания. По словам ее постпреда, такое приглашение было бы способом оказать давление на Киев и ЕС, поскольку те должны выступать в Совбезе, только когда сами захотят. В итоге приглашение не направили.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, хотя украинские власти сами запретили себе вступать в переговоры.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240106/oon-1919891348.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, дмитрий песков, нато, оон, вооруженные силы украины