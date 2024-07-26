Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН
Украина отказалась от участия в заседании СБ ООН под председательством России
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством России, где должны обсуждаться поставки западного оружия ВСУ, заявил украинский МИД в Telegram-канале.
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"Таким образом, делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности", — говорится в заявлении.
Накануне российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия предлагала пригласить украинскую делегацию на заседание, но против этого выступила Великобритания. По словам ее постпреда, такое приглашение было бы способом оказать давление на Киев и ЕС, поскольку те должны выступать в Совбезе, только когда сами захотят. В итоге приглашение не направили.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, хотя украинские власти сами запретили себе вступать в переговоры.
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.