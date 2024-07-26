https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

Украину бросят под поезд ради Израиля и чернозема

Украину бросят под поезд ради Израиля и чернозема - РИА Новости, 26.07.2024

Украину бросят под поезд ради Израиля и чернозема

С начала этой недели на Банковой радостно агукают и пускают пузыри: по сообщениям от официальных лиц киевского режима, им удалось договориться с западными... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:32

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С начала этой недели на Банковой радостно агукают и пускают пузыри: по сообщениям от официальных лиц киевского режима, им удалось договориться с западными кредиторами о реструктуризации долга по евробондам на 20 миллиардов долларов, выплата по которым (четыре миллиарда) наступала 1 августа сего года.На фоне тотального отсутствия денег это грозило Киеву официальным дефолтом. Несмотря на то что Украина уже давно по факту является банкротом и может еще как-то шевелиться только за счет все новых и новых траншей от западных доноров, официальный дефолт мог сильно ударить по репутации Международного валютного фонда, представляющего интересы кредиторов, и еще сильнее понизить градус и без того угасающего оптимизма на коллективном Западе.Светясь от гордости, премьер Шмыгаль сообщил, что Киеву "простят" 37% от долга и теперь он сможет сэкономить на его обслуживании 11,4 милллиарда долларов в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда до 2033 года. Сэкономленные средства, ясное дело, будут пущены на продолжение военных действий.Западные СМИ тут же нарекли данное соглашение знаком мощной, объединяющей и непреклонной поддержки Украины со стороны союзников и порадовались, что она будет продолжать войну в интересах Запада, уничтожая себя.Впрочем, в менее оголтелом и политизированном мире международных финансов, где главным богом является его величество навар, на эту ситуацию среагировали с точностью до наоборот.Вместо того чтобы присоединиться к торжествам и повысить кредитный рейтинг Украины, член "Большой тройки", международное рейтинговое агентство Fitch, вчера понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CC" до "C". Напомним, что рейтинг "СС" означает "Очень высокие уровни кредитного риска. Дефолт в той или иной форме представляется вероятным", в то время как уже "С" — "Исключительно высокие уровни кредитного риска. Дефолт является близким или неизбежным, или эмитент приостановил деятельность". Одновременно было заявлено, что "Агентство (уже) не дает прогнозов для рейтингов такой категории" и вся эта катавасия "означает начало процесса, похожего на дефолт", то есть пациент скорее мертв, чем жив, и надо уже готовиться к торжественному погребению останков.Дело в том, что если внимательно прочитать условия предварительного соглашения с главными кредиторами (а его еще нужно утвердить двумя третями голосов всех держателей украинских долговых обязательств, что не факт, что произойдет), то долгосрочная кредитно-финансовая ситуация Украины не только не улучшилась, а пробила дно и со свистом движется к центру Земли.По факту существующие долговые бумаги будут обменяны на другие — просто с более отсроченным сроком погашения (до 12 лет), но с каждым годом (внимание!) процент будет нарастать в геометрической прогрессии.Это означает очень простую и циничную вещь: и кредиторы, и гаранты, и модераторы госдолга Украины пришли к выводу, что живых денег с живой Украины они никогда не получат, и решили "раздербанить" труп Украины, когда (и если) ее остатки (включая остающиеся активы — все еще немалые) после коллапса киевского режима полностью перейдут под полное западное управление, и тогда уже можно будет предъявить новым хозяевам "накапавшие" заоблачные счета и за копейки прибрать к рукам множество вкусняшек. По мнению западных экспертов, такой шаг — "фантастическая инвестиция".На обрушение кредитного рейтинга также повлияла пикирующая ситуация с украинским бюджетом. Два дня назад из комитета Верховной рады пришла информация, что на данный момент украинские госрасходы ровно вдвое выше доходов и дефицит годового бюджета составляет 40 миллиардов долларов, но ситуация будет "гораздо хуже".Для погашения долговых обязательств Киеву придется ускоренно печатать ничем не обеспеченные деньги, что приведет к глубокой девальвации украинской валюты и дальнейшему падению уровня жизни украинцев.По прогнозам того же Fitch, в 2024 году долг Украины увеличится до 92,5% ВВП, в связи с чем добрые западные друзья Украины продавили распродажу за бесценок государственных активов, включая крупнейшие компании, связанные с природными ресурсами, а также резкое повышение налогов. Но налоги собирать скоро будет не с кого: по признанию замминистра экономики Украины Татьяны Бережной, работающее население Украины с 11,5 миллиона в 2021 году скукожилось до девяти миллионов в этом году, но в реальности цифры еще меньше.Однако смертельный удар по коллапсирующему бюджету Украины (и ее нелегитимной верхушке) может быть нанесен с совершенно другой стороны.В рамках своего неожиданного визита в США премьер Израиля Бенджамин Нетаньяху, помимо разведки на тему поддержки со стороны любой партии, которая победит на президентских выборах ("Израиль остается ключевым союзником США на Ближнем Востоке вне зависимости от того, кого американский народ выберет следующим президентом"), еще раз объявил, что его целью является "полная победа в Газе" и призвал к срочному созданию "ближневосточного НАТО" под названием "Альянс Авраама", направленного против Ирана.Обращаясь к конгрессу США, Нетаньяху невольно спародировал Зеленского, верещащего про Россию: "Когда мы боремся с Ираном, мы боремся с самым радикальным и кровожадным врагом Соединенных Штатов. Мы не только защищаем себя — мы защищаем вас". Где-то мы это уже слышали.Но в случае с Израилем разногласий о том, кто является любимой женой США, не будет по определению. По мнению западных аналитиков, на Ближнем Востоке назревает крупный конфликт, и, если Израиль потребует денег на подготовку конфликта с Ираном (а он уже потребовал) — на этот алтарь будет положено все, а жалобы и мольбы Киева будут адресованы европейцам, которые уже сейчас половинят свою помощь (например, недавно правительство Германии вдвое сократило бюджет помощи Украине на 2025 год — без объяснения причин).Западные СМИ среагировали мгновенно: издание Business Insider сообщило, что, по данным от его источников, те же артиллерийские снаряды будут полностью отправляться не на Украину, а в Израиль, потому что "США и европейские страны не смогут удовлетворить спрос на снаряды в двух войнах одновременно", а это "может стоить Украине победы в войне".А где же "непреклонное единство Запада" и "поддержка Украины столько, сколько потребуется"?Видимо, там же, куда ручкой на веревочке раз за разом спускаются все обещания и гарантии Запада, цена которым — гривна за рулон.

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

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украина, израиль, верховная рада украины, нато, аналитика, сша, ближний восток