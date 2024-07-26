https://ria.ru/20240726/ukraina-1962056514.html
В Раде заявили о приостановке добычи угля из-за поврежденных энергоблоков
В Раде заявили о приостановке добычи угля из-за поврежденных энергоблоков - РИА Новости, 26.07.2024
В Раде заявили о приостановке добычи угля из-за поврежденных энергоблоков
Украинские шахты приостанавливают добычу угля из-за повреждений энергетических блоков, заявил украинский парламентарий и член комитета в Верховной раде по... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T00:06
2024-07-26T00:06
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские шахты приостанавливают добычу угля из-за повреждений энергетических блоков, заявил украинский парламентарий и член комитета в Верховной раде по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко."Государственные и частные компании, которые владеют углем и добывают его, - это ДТЭК и компании, которые подчинены минэнерго, — они сегодня, наоборот, приостанавливают добычу угля, потому что его попросту некуда девать. Блоки (энергетические — Прим. Ред.) разрушены, а на экспорт наш уголь не идет из-за экологических и экономических проблем. Экспорт закрыт для нас", — заявил Кучеренко в эфире телеканала "Киев 24". Он отметил, что уголь есть в достаточном количестве на складах, даже с запасом, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины. По его мнению, это тоже "большая проблема", поскольку уголь долго не может лежать. Поэтому страдают из-за простоя шахтеры и предприятия, пояснил парламентарий. Кучеренко предположил, что уголь в таких объемах, как раньше, этой зимой не понадобится, основным ресурсом для прохождения отопительного сезона станет газ.
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961963765.html
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украина, верховная рада украины, дтэк
Украина, Верховная Рада Украины, ДТЭК
В Раде заявили о приостановке добычи угля из-за поврежденных энергоблоков
Депутат Рады Кучеренко: добыча угля заморожена из-за поврежденных энергоблоков