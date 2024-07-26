https://ria.ru/20240726/udar-1962094014.html
"Искандеры" нанесли удар по промзоне в Краматорске
"Искандеры" нанесли удар по промзоне в Краматорске - РИА Новости, 26.07.2024
"Искандеры" нанесли удар по промзоне в Краматорске
Российские военные нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по складу вооружений в промзоне Краматорска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:25
2024-07-26T10:25
2024-07-26T12:23
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краматорск
безопасность
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по складу вооружений в промзоне Краматорска, сообщило Минобороны."В результате ракетного удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до десяти боевых бронированных машин ВСУ", — говорится в релизе.Целями были склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и место скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники, уточнили в военном ведомстве.Об ударе по складам в Краматорске ранее рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, взрыв был такой силы, что ощущался даже в Славянске.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240716/iskander-1959918322.html
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Уничтожение ударом "Искандера" склада ВСУ в Краматорске
Российские военные ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске, сообщило Минобороны.
Среди уничтоженной техники - пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин.
2024-07-26T10:25
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краматорск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
"Искандеры" нанесли удар по промзоне в Краматорске
"Искандеры" нанесли удар по складу ВСУ в Краматорске, уничтожены танки и РСЗО