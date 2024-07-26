https://ria.ru/20240726/uchastok-1962286071.html

В Челябинской области после разрушения плотины затопило участок автодороги

В Челябинской области после разрушения плотины затопило участок автодороги - РИА Новости, 26.07.2024

В Челябинской области после разрушения плотины затопило участок автодороги

Участок автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен после разрушения плотины на Киалимском водохранилище, проезд закрыт в оба... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:21

2024-07-26T21:21

2024-07-26T22:37

происшествия

жкх

миасс

карабаш

кыштым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962274852_0:489:812:946_1920x0_80_0_0_24418b0ec4ac1d6736958711829f7c91.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Участок автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен после разрушения плотины на Киалимском водохранилище, проезд закрыт в оба направления, сообщает региональный главк МВД. В пятницу в Челябинской области на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. В администрации Карабашского округа РИА Новости уточняли, что, по предварительным данным, в зоне подтопления находятся порядка двухсот человек. ГУ МЧС региона также информировало, что смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды находятся четыре села. "Участок автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240726/evakuatsiya-1962285627.html

миасс

карабаш

кыштым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, миасс, карабаш, кыштым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области