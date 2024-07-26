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В Челябинской области после разрушения плотины затопило участок автодороги - РИА Новости, 26.07.2024
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21:21 26.07.2024 (обновлено: 22:37 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/uchastok-1962286071.html
В Челябинской области после разрушения плотины затопило участок автодороги
В Челябинской области после разрушения плотины затопило участок автодороги - РИА Новости, 26.07.2024
В Челябинской области после разрушения плотины затопило участок автодороги
Участок автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен после разрушения плотины на Киалимском водохранилище, проезд закрыт в оба... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:21
2024-07-26T22:37
происшествия
жкх
миасс
карабаш
кыштым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Участок автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен после разрушения плотины на Киалимском водохранилище, проезд закрыт в оба направления, сообщает региональный главк МВД. В пятницу в Челябинской области на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. В администрации Карабашского округа РИА Новости уточняли, что, по предварительным данным, в зоне подтопления находятся порядка двухсот человек. ГУ МЧС региона также информировало, что смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды находятся четыре села. "Участок автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме" - говорится в сообщении.
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происшествия, жкх, миасс, карабаш, кыштым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, ЖКХ, Миасс, Карабаш, Кыштым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области после разрушения плотины затопило участок автодороги

Участок автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым затоплен после разрушения плотины

На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Участок автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен после разрушения плотины на Киалимском водохранилище, проезд закрыт в оба направления, сообщает региональный главк МВД.
В пятницу в Челябинской области на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. В администрации Карабашского округа РИА Новости уточняли, что, по предварительным данным, в зоне подтопления находятся порядка двухсот человек. ГУ МЧС региона также информировало, что смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды находятся четыре села.
"Участок автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме" - говорится в сообщении.
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта
Вчера, 21:17
 
ПроисшествияЖКХМиассКарабашКыштымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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