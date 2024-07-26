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Обвиняемый в убийстве Фарион отрицает свою причастность - РИА Новости, 26.07.2024
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20:12 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/ubiystvo-1962268901.html
Обвиняемый в убийстве Фарион отрицает свою причастность
Обвиняемый в убийстве Фарион отрицает свою причастность - РИА Новости, 26.07.2024
Обвиняемый в убийстве Фарион отрицает свою причастность
Подозреваемый в убийстве скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион отрицает свою причастность к совершению... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:12
2024-07-26T20:12
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион отрицает свою причастность к совершению преступления. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Галицкий суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога для подозреваемого в убийстве Фарион. "Я никого не убивал, с Фарион я ничего не делал", - сказал подозреваемый журналистам после избрания ему меры пресечения, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.Накануне Владимир Зеленский заявил, что правоохранители задержали в Днепропетровске 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что следствие считает подозреваемого лишь исполнителем заказа. Украинское издание "Страна" писало, что подозреваемым проходит Вячеслав Зинченко. Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. Украинский телеканал "Прямой" сообщил, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962178070.html
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в мире, львов, днепропетровск, россия, ирина фарион, владимир зеленский, игорь клименко, верховная рада украины, мвд украины
В мире, Львов, Днепропетровск, Россия, Ирина Фарион, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, Верховная Рада Украины, МВД Украины
Обвиняемый в убийстве Фарион отрицает свою причастность

Обвиняемый в убийстве экс-депутата рады Фарион отрицает свою причастность

© Кадр видео из соцсетейУбийца экс-депутата Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в зале суда
Убийца экс-депутата Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Убийца экс-депутата Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в зале суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион отрицает свою причастность к совершению преступления.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Галицкий суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога для подозреваемого в убийстве Фарион.
Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери убитой - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Предполагаемый убийца Фарион поиздевался над ее дочерью в зале суда
Вчера, 15:13
"Я никого не убивал, с Фарион я ничего не делал", - сказал подозреваемый журналистам после избрания ему меры пресечения, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что правоохранители задержали в Днепропетровске 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что следствие считает подозреваемого лишь исполнителем заказа. Украинское издание "Страна" писало, что подозреваемым проходит Вячеслав Зинченко.
Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. Украинский телеканал "Прямой" сообщил, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто
21 июля, 08:00
 
В миреЛьвовДнепропетровскРоссияИрина ФарионВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоВерховная Рада УкраиныМВД Украины
 
 
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