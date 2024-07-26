https://ria.ru/20240726/turtsija-1962114102.html

В Турции заявили, что близки к реализации проекта газового хаба

В Турции заявили, что близки к реализации проекта газового хаба - РИА Новости, 26.07.2024

В Турции заявили, что близки к реализации проекта газового хаба

Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в пятницу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:49

2024-07-26T11:49

2024-07-26T11:49

экономика

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госдума рф

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СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в пятницу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу AHaber. "Мы очень близки к этой цели. Необходимую инфраструктуру мы уже создали, до 2028 года мы увеличим более чем вдвое объем хранилищ газа в Силиври и Туз Гёлю", - заявил министр. Он напомнил, что Анкара обсуждает с Болгарией увеличение пропускной способности интерконнектора между странами. Глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба. Байрактар и министр экономики Азербайджана Микаил Чингиз оглы Джаббаров подписали ранее соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа между Анкарой и Баку, оно позволит также обеспечить транзит природного газа из Туркмении в Турцию. Турецкая государственная компания BOTAŞ в мае заключила с американской ExxonMobil соглашение о сотрудничестве в поставках сжиженного природного газа (СПГ). Турецкие власти объявили в начале мая, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан. Эксперты отмечали, что закон совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

https://ria.ru/20231121/khab-1910766077.html

https://ria.ru/20231012/minenergo-1902216353.html

https://ria.ru/20231227/karta-1918397892.html

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экономика, турция, анкара (провинция), россия, павел завальный, владимир путин, госдума рф, газпром, exxon mobil, северный поток