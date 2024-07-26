https://ria.ru/20240726/tsb-1962216360.html

ЦБ не исключает применения макропруденциальных мер

ЦБ не исключает применения макропруденциальных мер - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ не исключает применения макропруденциальных мер

ЦБ РФ не исключает макропруденциальных мер, чтобы избежать излишней закредитованности предприятий, но решения пока нет, заявила председатель Банка России... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:57

2024-07-26T16:57

2024-07-26T16:57

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не исключает макропруденциальных мер, чтобы избежать излишней закредитованности предприятий, но решения пока нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается макропруденциальных мер для корпоративного кредитования, теоретически это возможно. В некоторых странах есть такие макропруденциальные меры. Их цель будет, если они вводятся, не влияние на темпы роста корпоративного кредитования, а влияние на то, чтобы предотвратить наращивание кредитования у рисковых заемщиков, у которых уже накоплены большие долги", – сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Мы про физических лиц знаем, что когда у них накоплены большие долги, доходы не позволяют им обслуживать, но то же самое у предприятий может быть. Выручка, их прогнозируемые денежные доходы могут не позволять обслуживать те кредиты, которые они берут... Возможно применение макропруденциальных мер. Мы обсуждали какое-то время назад, но к решению пока не пришли", – добавила Набиуллина. Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

https://ria.ru/20240726/stavka-1962175213.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)