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ЦБ ожидает существенного замедления инфляции во втором полугодии
ЦБ ожидает существенного замедления инфляции во втором полугодии - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ ожидает существенного замедления инфляции во втором полугодии
Инфляция в России существенно замедлится во втором полугодии 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:29
2024-07-26T16:29
2024-07-26T16:30
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инфляция в России существенно замедлится во втором полугодии 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5-7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ожидает существенного замедления инфляции во втором полугодии
Набиуллина: инфляция существенно замедлится во втором полугодии 2024 года