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ЦБ ожидает существенного замедления инфляции во втором полугодии

ЦБ ожидает существенного замедления инфляции во втором полугодии - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ ожидает существенного замедления инфляции во втором полугодии

Инфляция в России существенно замедлится во втором полугодии 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:29

2024-07-26T16:29

2024-07-26T16:30

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инфляция в России существенно замедлится во втором полугодии 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5-7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)