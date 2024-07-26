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В ЦБ рассказали о спросе на российские товары за рубежом
В ЦБ рассказали о спросе на российские товары за рубежом - РИА Новости, 26.07.2024
В ЦБ рассказали о спросе на российские товары за рубежом
Банк России ждет, что компании будут решать проблемы с платежами, будут находится способы - российские товары нужны другим странам, сообщила глава регулятора... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:08
2024-07-26T16:08
2024-07-26T16:08
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России ждет, что компании будут решать проблемы с платежами, будут находится способы - российские товары нужны другим странам, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Я думаю, что проблему платежей в той или иной степени компании будут решать, потому что есть потребность у многих стран торговать с Россией, осуществлять экспортные и импортные операции, будут находиться способы платежей", - заявила она, отвечая на вопрос о трансграничных расчетах и возможной "финансовой блокаде".
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали о спросе на российские товары за рубежом
Набиуллина: товары из РФ нужны другим странам, проблемы с платежами будут решены