https://ria.ru/20240726/tsb-1962202063.html

В ЦБ рассказали о спросе на российские товары за рубежом

В ЦБ рассказали о спросе на российские товары за рубежом - РИА Новости, 26.07.2024

В ЦБ рассказали о спросе на российские товары за рубежом

Банк России ждет, что компании будут решать проблемы с платежами, будут находится способы - российские товары нужны другим странам, сообщила глава регулятора... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:08

2024-07-26T16:08

2024-07-26T16:08

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России ждет, что компании будут решать проблемы с платежами, будут находится способы - российские товары нужны другим странам, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Я думаю, что проблему платежей в той или иной степени компании будут решать, потому что есть потребность у многих стран торговать с Россией, осуществлять экспортные и импортные операции, будут находиться способы платежей", - заявила она, отвечая на вопрос о трансграничных расчетах и возможной "финансовой блокаде".

https://ria.ru/20240726/tsb-1962164892.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)