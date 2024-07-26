https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html

Наконец созрели. Россиянам сообщили важное решение

Наконец созрели. Россиянам сообщили важное решение - РИА Новости, 26.07.2024

Наконец созрели. Россиянам сообщили важное решение

Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов. Для возврата инфляции к целевым показателям требуется существенное ужесточение... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:10

2024-07-26T16:10

2024-07-26T16:26

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

сбербанк россии

втб (банк)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов. Для возврата инфляции к целевым показателям требуется существенное ужесточение денежно-кредитной политики, пояснили в ведомстве. Как долго спрос будут держать в ежовых рукавицах и что ждет россиян — в материале РИА Новости.Новый витокУвеличение ставки с 16 до 18% сочли необходимым, так как "инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза". Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала об этом еще в начале месяца. Развитие экономики в условиях жестких ограничений требует определенных мер поддержки, указала она. В частности, чтобы остановить разгон инфляции, предложение должно догнать спрос.По мнению регулятора, из-за нехватки рабочих рук зарплаты опережают рост производительности, что вызывает неконтролируемое повышение цен. Спрос на рынке труда уже достиг исторического максимума, продолжая бить рекорды, подчеркивают в ведомстве.Психологический порог в 20%, достигнутый в феврале 2022-го, пока не пройден, но ЦБ держит руку на пульсе и продолжит "оценивать целесообразность дальнейшего повышения" на следующих заседаниях. С декабря 2023-го ставку четыре раза сохраняли на уровне 16%, но это не остановило цены."Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", — говорится в пресс-релизе ЦБ. К концу года четыре процента не получатся. Прогноз повысили до 6,5-7%, однако принятые меры позволят вернуться к плановым 4-4,5 в 2025-м.Ожидаемый шагРешение ЦБ было предсказуемым, и кредитные организации заранее скорректировали свои предложения. Так, еще 17 июля Райффайзенбанк поднял ипотеку до 19%, в ВТБ и МТС Банке с 23 июля ввели вклады под 18%. Россиян стимулируют копить, а не тратить.Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов подтверждает, что потребительские и ипотечные кредиты сделали практически недоступными. "Ажиотажа не будет. Регулятор ясно объяснил банкам, чего ждать, и они прислушались", — добавляет он.Более того, ведущие профильные организации поддержали Центробанк на финансовом конгрессе, состоявшемся три недели назад в Санкт-Петербурге. "Я вообще считаю, что все правильно. <…> Потому что инфляция — большая беда действительно", — отметил тогда председатель правления ВТБ Андрей Костин.Глава Сбербанка Герман Греф сказал, что в сложившихся условиях смягчение денежно-кредитной политики, особенно резкое, противоречило бы не только макроэкономической теории, но и здравому смыслу."Повышение ключевой ставки назрело уже давно — с января индекс потребительских цен увеличился на 4,79%", — соглашается главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Предела нетЦБ не ставит себе никаких барьеров и намерен действовать по обстоятельствам."Есть абсолютно конкретная цель — контроль инфляции. Ультражесткая монетарная политика за неимением иных рычагов влияния в данном случае дает эффект, "замораживая" потребительскую активность. Это рабочая схема, хотя и довольно сложная в реализации", — уточняет Антонов.В сопроводительном письме нет и намека на сроки перехода к снижению ставки, добавляет генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко. А дальнейшее повышение не исключается.Однако аналитики настроены оптимистично. Антонов полагает, что ЦБ сохранит 18% до конца года. По мнению Калмановича, рано делать такие прогнозы, но по крайней мере на сентябрьском заседании увеличения "ключа" ждать не стоит. Это подтверждает и заявление Набиуллиной: в ближайшие месяцы не предвидится снижений, но и резких повышений тоже. В целом "период жесткой денежно-кредитной политики будет долгим".Это стабилизирует национальную валюту. Калманович говорит о 85,7-91 рубле за доллар, Антонов — 84-89, Проценко — 84-87 и 92-95 за евро. В целом прогнозы по курсу в связи с решением Центробанка пока умеренные.

https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961544388.html

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, сбербанк россии, втб (банк)