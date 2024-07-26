Рейтинг@Mail.ru
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 26.07.2024 (обновлено: 14:02 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/tsb-1962154946.html
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году
Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:45
2024-07-26T14:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах до 0,5-1,5% с 1-2% и до 1-2% с 1,5-2,5% соответственно. В 2027 году ЦБ ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5 %.Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что рост ВВП идет по верхней границе апрельского прогноза в 2,5-3,5%, поэтому ЦБ намерен уточнить свой прогноз в июле. В начале июля зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляция идет значимо выше прогноза апрельского раунда.Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%. По оценке министерства, в мае 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,5% год к году после 4,4% год к году в апреле, а по итогам января–мая 2024 года рост ВВП составил 5% в годовом выражении. В месячном выражении ВВП в мае вырос на 1,9% с исключением сезонного фактора.
https://ria.ru/20240726/tsb-1962149064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a61e5010d365bf453bca2e897c8af854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году

ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,5-3,5% до 3,5-4%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Центральный банк РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах до 0,5-1,5% с 1-2% и до 1-2% с 1,5-2,5% соответственно.
В 2027 году ЦБ ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5 %.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что рост ВВП идет по верхней границе апрельского прогноза в 2,5-3,5%, поэтому ЦБ намерен уточнить свой прогноз в июле. В начале июля зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляция идет значимо выше прогноза апрельского раунда.
Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%. По оценке министерства, в мае 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,5% год к году после 4,4% год к году в апреле, а по итогам января–мая 2024 года рост ВВП составил 5% в годовом выражении. В месячном выражении ВВП в мае вырос на 1,9% с исключением сезонного фактора.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта
Вчера, 13:31
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала