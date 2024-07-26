https://ria.ru/20240726/tsb-1962154946.html

ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году

ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году

Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:45

2024-07-26T13:45

2024-07-26T14:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 г до 3,5-4% с 2,5-3,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах до 0,5-1,5% с 1-2% и до 1-2% с 1,5-2,5% соответственно. В 2027 году ЦБ ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5 %.Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что рост ВВП идет по верхней границе апрельского прогноза в 2,5-3,5%, поэтому ЦБ намерен уточнить свой прогноз в июле. В начале июля зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляция идет значимо выше прогноза апрельского раунда.Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%. По оценке министерства, в мае 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,5% год к году после 4,4% год к году в апреле, а по итогам января–мая 2024 года рост ВВП составил 5% в годовом выражении. В месячном выражении ВВП в мае вырос на 1,9% с исключением сезонного фактора.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)