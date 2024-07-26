ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта
ЦБ повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Центробанк впервые в этом году повысил ключевую ставку — на два процентных пункта, до 18 процентов годовых, следует из заявления регулятора.
Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022-го, когда она была на уровне 20 процентов годовых.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
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"Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", — пояснил ЦБ свое решение.
Регулятор начал повышать ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. На четырех заседаниях этого года — в феврале, марте, апреле и июне — ставка оставалась неизменной, но в прошлом месяце ЦБ ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее.
Абсолютно все опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки, большинство из них прогнозировали как раз рост до 18 процентов годовых.