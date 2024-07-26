https://ria.ru/20240726/tsb-1962149064.html

ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта

ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта

Центробанк впервые в этом году повысил ключевую ставку — на два процентных пункта, до 18 процентов годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:31

2024-07-26T13:31

2024-07-26T13:49

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Центробанк впервые в этом году повысил ключевую ставку — на два процентных пункта, до 18 процентов годовых, следует из заявления регулятора.Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022-го, когда она была на уровне 20 процентов годовых."Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", — пояснил ЦБ свое решение.Регулятор начал повышать ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. На четырех заседаниях этого года — в феврале, марте, апреле и июне — ставка оставалась неизменной, но в прошлом месяце ЦБ ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее.Абсолютно все опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки, большинство из них прогнозировали как раз рост до 18 процентов годовых.

https://ria.ru/20240724/ekonomika-1961613226.html

https://ria.ru/20240718/vklady-1960379070.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)