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ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта - РИА Новости, 26.07.2024
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13:31 26.07.2024 (обновлено: 13:49 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/tsb-1962149064.html
ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта
ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта
Центробанк впервые в этом году повысил ключевую ставку — на два процентных пункта, до 18 процентов годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:31
2024-07-26T13:49
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Центробанк впервые в этом году повысил ключевую ставку — на два процентных пункта, до 18 процентов годовых, следует из заявления регулятора.Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022-го, когда она была на уровне 20 процентов годовых."Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", — пояснил ЦБ свое решение.Регулятор начал повышать ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. На четырех заседаниях этого года — в феврале, марте, апреле и июне — ставка оставалась неизменной, но в прошлом месяце ЦБ ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее.Абсолютно все опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки, большинство из них прогнозировали как раз рост до 18 процентов годовых.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта

ЦБ повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Центробанк впервые в этом году повысил ключевую ставку — на два процентных пункта, до 18 процентов годовых, следует из заявления регулятора.
Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022-го, когда она была на уровне 20 процентов годовых.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

«
"Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", — пояснил ЦБ свое решение.
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Абсолютно все опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки, большинство из них прогнозировали как раз рост до 18 процентов годовых.
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