ФБР планирует опросить Трампа после покушения, пишут СМИ

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ФБР планирует опросить кандидата в президенты США Дональда Трампа в качестве потерпевшего в рамках расследования покушения на него, которое произошло в ходе предвыборного выступления в Пенсильвании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. "ФБР планирует опросить бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования покушения, чтобы получить показания потерпевшего - это стандартная часть расследования", - говорится в сообщении. Ранее Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя за высказанное им сомнение по поводу того, что политик получил ранение именно в результате попадания пули, а не осколков. На сомнения по поводу обстоятельств покушения политический советник Трампа Стивен Чунг заявил, что "любой, кто верит в этот конспирологический бред, либо умственно неполноценен, либо намеренно распространяет ложь из политических побуждений", сообщил CNN. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Крукс. Глава Секретной службы Кимберли Читл во вторник подала в отставку.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ФБР планирует опросить кандидата в президенты США Дональда Трампа в качестве потерпевшего в рамках расследования покушения на него, которое произошло в ходе предвыборного выступления в Пенсильвании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"ФБР планирует опросить бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования покушения, чтобы получить показания потерпевшего - это стандартная часть расследования", - говорится в сообщении.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя за высказанное им сомнение по поводу того, что политик получил ранение именно в результате попадания пули, а не осколков.
На сомнения по поводу обстоятельств покушения политический советник Трампа Стивен Чунг заявил, что "любой, кто верит в этот конспирологический бред, либо умственно неполноценен, либо намеренно распространяет ложь из политических побуждений", сообщил CNN.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Крукс.
Глава Секретной службы Кимберли Читл во вторник подала в отставку.
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