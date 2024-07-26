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ФБР планирует опросить Трампа после покушения, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2024
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16:19 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/trump-1962204727.html
ФБР планирует опросить Трампа после покушения, пишут СМИ
ФБР планирует опросить Трампа после покушения, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2024
ФБР планирует опросить Трампа после покушения, пишут СМИ
ФБР планирует опросить кандидата в президенты США Дональда Трампа в качестве потерпевшего в рамках расследования покушения на него, которое произошло в ходе... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:19
2024-07-26T16:19
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
кристофер рэй
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ФБР планирует опросить кандидата в президенты США Дональда Трампа в качестве потерпевшего в рамках расследования покушения на него, которое произошло в ходе предвыборного выступления в Пенсильвании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. "ФБР планирует опросить бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования покушения, чтобы получить показания потерпевшего - это стандартная часть расследования", - говорится в сообщении. Ранее Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя за высказанное им сомнение по поводу того, что политик получил ранение именно в результате попадания пули, а не осколков. На сомнения по поводу обстоятельств покушения политический советник Трампа Стивен Чунг заявил, что "любой, кто верит в этот конспирологический бред, либо умственно неполноценен, либо намеренно распространяет ложь из политических побуждений", сообщил CNN. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Крукс. Глава Секретной службы Кимберли Читл во вторник подала в отставку.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, кристофер рэй, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Кристофер Рэй, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
ФБР планирует опросить Трампа после покушения, пишут СМИ

CNN: ФБР опросит Трампа как потерпевшего по делу о покушении

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ФБР планирует опросить кандидата в президенты США Дональда Трампа в качестве потерпевшего в рамках расследования покушения на него, которое произошло в ходе предвыборного выступления в Пенсильвании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"ФБР планирует опросить бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования покушения, чтобы получить показания потерпевшего - это стандартная часть расследования", - говорится в сообщении.
Покушение на Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9
Ранее Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя за высказанное им сомнение по поводу того, что политик получил ранение именно в результате попадания пули, а не осколков.
На сомнения по поводу обстоятельств покушения политический советник Трампа Стивен Чунг заявил, что "любой, кто верит в этот конспирологический бред, либо умственно неполноценен, либо намеренно распространяет ложь из политических побуждений", сообщил CNN.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Крукс.
Глава Секретной службы Кимберли Читл во вторник подала в отставку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампКристофер РэйФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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