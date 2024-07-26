https://ria.ru/20240726/trevoga-1962056886.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T00:16
2024-07-26T00:16
2024-07-26T00:35
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным карты, сигнал тревоги распространился по стране примерно в 0.12 по местному времени (совпадает с мск).Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Краматорска, в Запорожье и Херсоне.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962056514.html
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украина, россия, краматорск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Краматорск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги