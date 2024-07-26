https://ria.ru/20240726/tramp-1962252942.html
Врач Трампа исключил любые версии ранения на митинге, кроме попадания пули
Врач Трампа исключил любые версии ранения на митинге, кроме попадания пули - РИА Новости, 26.07.2024
Врач Трампа исключил любые версии ранения на митинге, кроме попадания пули
Экс-президент США Дональд Трамп во время недавнего покушения на него в штате Пенсильвания был ранен пулей, другие мнения на этот счет являются ошибочными и... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:09
2024-07-26T19:09
2024-07-26T19:24
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время недавнего покушения на него в штате Пенсильвания был ранен пулей, другие мнения на этот счет являются ошибочными и неприемлемыми, заявил лечащий врач политика Ронни Джексон."В ходе слушаний в Конгрессе два дня назад директор ФБР Кристофер Рэй предположил, что (Трамп) мог быть ранен пулей, осколком или куском стекла. Нет абсолютно никаких свидетельств в пользу версии о том, что это могло быть чем-то иным, кроме пули. Директор ФБР неправ, а его предположения относительно других версий являются неприемлемыми", - говорится в подготовленном Джексоном меморандуме на имя Палаты представителей США, обнародованном в пятницу.Врач политика подчеркнул, что наблюдал за состоянием здоровья Трампа всё время со дня покушения и готов констатировать, что экс-президента ожидает скорое выздоровление."Я готов заверить американскую общественность и остальной мир в том, что президент Трамп чувствует себя прекрасно. Я продолжу оказывать помощь ему и его персональному врачу любыми доступными способами и буду информировать вас, с позволения самого президента Трампа, о дальнейшем развитии событий", - указал Джексон.
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в мире, дональд трамп, сша, покушение на дональда трампа, фбр, ронни джексон, кристофер рэй
В мире, Дональд Трамп, США, Покушение на Дональда Трампа, ФБР, Ронни Джексон, Кристофер Рэй
Врач Трампа исключил любые версии ранения на митинге, кроме попадания пули
Врач Трампа: экс-президента при покушении ранили пулей, другие версии ошибочны