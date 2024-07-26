https://ria.ru/20240726/tramp-1962252942.html

Врач Трампа исключил любые версии ранения на митинге, кроме попадания пули

Врач Трампа исключил любые версии ранения на митинге, кроме попадания пули - РИА Новости, 26.07.2024

Врач Трампа исключил любые версии ранения на митинге, кроме попадания пули

Экс-президент США Дональд Трамп во время недавнего покушения на него в штате Пенсильвания был ранен пулей, другие мнения на этот счет являются ошибочными и... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:09

2024-07-26T19:09

2024-07-26T19:24

в мире

дональд трамп

сша

покушение на дональда трампа

фбр

ронни джексон

кристофер рэй

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959507588_0:53:3072:1780_1920x0_80_0_0_b0ca2bc29528d87252f6dbd8ad6880d2.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время недавнего покушения на него в штате Пенсильвания был ранен пулей, другие мнения на этот счет являются ошибочными и неприемлемыми, заявил лечащий врач политика Ронни Джексон."В ходе слушаний в Конгрессе два дня назад директор ФБР Кристофер Рэй предположил, что (Трамп) мог быть ранен пулей, осколком или куском стекла. Нет абсолютно никаких свидетельств в пользу версии о том, что это могло быть чем-то иным, кроме пули. Директор ФБР неправ, а его предположения относительно других версий являются неприемлемыми", - говорится в подготовленном Джексоном меморандуме на имя Палаты представителей США, обнародованном в пятницу.Врач политика подчеркнул, что наблюдал за состоянием здоровья Трампа всё время со дня покушения и готов констатировать, что экс-президента ожидает скорое выздоровление."Я готов заверить американскую общественность и остальной мир в том, что президент Трамп чувствует себя прекрасно. Я продолжу оказывать помощь ему и его персональному врачу любыми доступными способами и буду информировать вас, с позволения самого президента Трампа, о дальнейшем развитии событий", - указал Джексон.

https://ria.ru/20240726/tramp-1962238570.html

https://ria.ru/20240726/tramp-1962069244.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, сша, покушение на дональда трампа, фбр, ронни джексон, кристофер рэй