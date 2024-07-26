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"Стало слишком жарко". Появились новые подробности покушения на Трампа - РИА Новости, 26.07.2024
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11:34 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/tramp-1962109970.html
"Стало слишком жарко". Появились новые подробности покушения на Трампа
"Стало слишком жарко". Появились новые подробности покушения на Трампа - РИА Новости, 26.07.2024
"Стало слишком жарко". Появились новые подробности покушения на Трампа
Сотрудник правоохранительных органов, охранявший крышу, с которой Томас Крукс затем совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа, покинул свой пост... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:34
2024-07-26T11:34
в мире
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пенсильвания
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джош хоули
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов, охранявший крышу, с которой Томас Крукс затем совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа, покинул свой пост из-за невыносимой жары, сообщает телеканал Fox News. "Сотрудник правоохранительных органов, который был назначен на эту крышу, покинул ее... Ему или ей стало слишком жарко, и (сотрудник) решил, что оставаться на крыше нет необходимости", - приводит телеканал слова члена комитета Сената по внутренней безопасности и правительственным делам Джоша Хоули, который ссылается на осведомителя, обладающего информацией о плане действий Секретной Службы США в день покушения. Как сообщается, в тот день температура воздуха в Батлере, где проводилось мероприятие, достигла 33 градусов, в связи с чем присутствующие на выступлении Трампа сотрудники службы спасения в основном занимались оказанием помощи людям, которым стало плохо из-за жары. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джош хоули, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джош Хоули, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
"Стало слишком жарко". Появились новые подробности покушения на Трампа

Fox News: правоохранитель из-за жары ушел с крыши, с которой стреляли в Трампа

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов, охранявший крышу, с которой Томас Крукс затем совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа, покинул свой пост из-за невыносимой жары, сообщает телеканал Fox News.
"Сотрудник правоохранительных органов, который был назначен на эту крышу, покинул ее... Ему или ей стало слишком жарко, и (сотрудник) решил, что оставаться на крыше нет необходимости", - приводит телеканал слова члена комитета Сената по внутренней безопасности и правительственным делам Джоша Хоули, который ссылается на осведомителя, обладающего информацией о плане действий Секретной Службы США в день покушения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
Как сообщается, в тот день температура воздуха в Батлере, где проводилось мероприятие, достигла 33 градусов, в связи с чем присутствующие на выступлении Трампа сотрудники службы спасения в основном занимались оказанием помощи людям, которым стало плохо из-за жары.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжош ХоулиФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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