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Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2024
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09:35 26.07.2024 (обновлено: 11:00 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/tramp-1962084677.html
Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины, пишут СМИ
Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2024
Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины, пишут СМИ
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:35
2024-07-26T11:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
майк помпео
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, говорится в статье экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана для газеты The Wall Street Journal. &quot;Вот как может выглядеть успешный план по Украине: &lt;…&gt; ввести реальные санкции против России &lt;…&gt;, усилить американскую оборонную промышленность &lt;…&gt;, возродить Организацию Североатлантического договора &lt;…&gt;, создать программу &quot;ленд-лиза&quot; для Украины в размере 500 миллиардов долларов. Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией &lt;…&gt; Снять все ограничения на виды оружия, которые Украина может получать и использовать&quot;, — говорится в материале.Отмечается, что Трамп также может постараться восстановить отношения с Саудовской Аравией и Израилем. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, майк помпео, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Майк Помпео, Сергей Лавров, НАТО
Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины, пишут СМИ

WSJ: Помпео допустил, что Трамп одобрит Украине ленд-лиз на $500 миллиардов

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, говорится в статье экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана для газеты The Wall Street Journal.
«

"Вот как может выглядеть успешный план по Украине: <…> ввести реальные санкции против России <…>, усилить американскую оборонную промышленность <…>, возродить Организацию Североатлантического договора <…>, создать программу "ленд-лиза" для Украины в размере 500 миллиардов долларов. Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией <…> Снять все ограничения на виды оружия, которые Украина может получать и использовать", — говорится в материале.

Отмечается, что Трамп также может постараться восстановить отношения с Саудовской Аравией и Израилем.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс
16 июля, 04:37
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМайк ПомпеоСергей ЛавровНАТО
 
 
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