https://ria.ru/20240726/tramp-1962084677.html

Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины, пишут СМИ

Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2024

Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины, пишут СМИ

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:35

2024-07-26T09:35

2024-07-26T11:00

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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, говорится в статье экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана для газеты The Wall Street Journal. "Вот как может выглядеть успешный план по Украине: <…> ввести реальные санкции против России <…>, усилить американскую оборонную промышленность <…>, возродить Организацию Североатлантического договора <…>, создать программу "ленд-лиза" для Украины в размере 500 миллиардов долларов. Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией <…> Снять все ограничения на виды оружия, которые Украина может получать и использовать", — говорится в материале.Отмечается, что Трамп также может постараться восстановить отношения с Саудовской Аравией и Израилем. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, майк помпео, сергей лавров, нато