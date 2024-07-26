Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины, пишут СМИ
WSJ: Помпео допустил, что Трамп одобрит Украине ленд-лиз на $500 миллиардов
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, говорится в статье экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана для газеты The Wall Street Journal.
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"Вот как может выглядеть успешный план по Украине: <…> ввести реальные санкции против России <…>, усилить американскую оборонную промышленность <…>, возродить Организацию Североатлантического договора <…>, создать программу "ленд-лиза" для Украины в размере 500 миллиардов долларов. Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией <…> Снять все ограничения на виды оружия, которые Украина может получать и использовать", — говорится в материале.
Отмечается, что Трамп также может постараться восстановить отношения с Саудовской Аравией и Израилем.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.