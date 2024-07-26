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Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентное расследование покушения - РИА Новости, 26.07.2024
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06:39 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/tramp-1962069244.html
Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентное расследование покушения
Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентное расследование покушения - РИА Новости, 26.07.2024
Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентное расследование покушения
Экс-президент США Дональд Трамп, который был ранен в результате покушения, раскритиковал директора ФБР за, по его мнению, некомпетентное расследование... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T06:39
2024-07-26T06:39
сша
дональд трамп
пенсильвания
фбр
покушение на дональда трампа
кристофер рэй
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, который был ранен в результате покушения, раскритиковал директора ФБР за, по его мнению, некомпетентное расследование инцидента. "Директор ФБР Кристофер Рэй заявил вчера (в среду) конгрессу, что не уверен, попали ли в меня осколки, стекло или пуля. Но ФБР даже не проверяло!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, который пострадал во время предвыборного митинга, в больнице подтвердили, что речь идет о "пулевом ранении уха". "Неудивительно, что некогда знаменитое ФБР потеряло доверие Америки", - добавил Трамп. Ранее издание New York Post со ссылкой на доклад американскому конгрессу сообщило, что подразделения полиции США на местах отказываются делиться информацией с федеральным бюро расследований (ФБР) по причине утраты к нему доверия из-за политической предвзятости и некомпетентности. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240725/podozrevaemyj-1962028609.html
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сша, дональд трамп, пенсильвания, фбр, покушение на дональда трампа, кристофер рэй, в мире
США, Дональд Трамп, Пенсильвания, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, Кристофер Рэй, В мире
Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентное расследование покушения

Трамп раскритиковал главу ФБР за некомпетентность при расследовании покушения

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, который был ранен в результате покушения, раскритиковал директора ФБР за, по его мнению, некомпетентное расследование инцидента.
«
"Директор ФБР Кристофер Рэй заявил вчера (в среду) конгрессу, что не уверен, попали ли в меня осколки, стекло или пуля. Но ФБР даже не проверяло!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в популярной у радикалов соцсети
Вчера, 19:32
По словам Трампа, который пострадал во время предвыборного митинга, в больнице подтвердили, что речь идет о "пулевом ранении уха".
"Неудивительно, что некогда знаменитое ФБР потеряло доверие Америки", - добавил Трамп.
Ранее издание New York Post со ссылкой на доклад американскому конгрессу сообщило, что подразделения полиции США на местах отказываются делиться информацией с федеральным бюро расследований (ФБР) по причине утраты к нему доверия из-за политической предвзятости и некомпетентности.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Вчера, 12:33
 
СШАДональд ТрампПенсильванияФБРПокушение на Дональда ТрампаКристофер РэйВ мире
 
 
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