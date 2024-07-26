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В Бельгии арестовали чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта
В Бельгии арестовали чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 26.07.2024
В Бельгии арестовали чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта
Следственный судья в Бельгии вынес решение об аресте трех выходцев из Чечни, подозреваемых в террористических намерениях от имени группировки Вилаят Хорасан*,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:01
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Следственный судья в Бельгии вынес решение об аресте трех выходцев из Чечни, подозреваемых в террористических намерениях от имени группировки Вилаят Хорасан*, говорится в коммюнике федеральной прокуратуры Бельгии, предоставленном РИА Новости."Семь человек были арестованы вчера в связи с делом, возбужденным федеральной прокуратурой. Все они были чеченского происхождения и совершеннолетние. Они были допрошены федеральной судебной полицией, шестеро из них предстали перед следственным судьей. Троим из них были предъявлены обвинения,", - говорится в коммюнике.Отмечается, что троим чеченцам, представленным как K.L., A.S. и A.A., были выдвинуты обвинения в участии в деятельности террористической группировки Вилаят Хорасан* и подготовке теракта. K.L. также обвиняется в финансировании терроризма."Следственный судья выдал ордер на арест этих трех человек. Совещательная палата суда первой инстанции Антверпена в среду 31/07/2024 вынесет решение о продлении превентивного заключения под стражей. Остальные три человека были освобождены", - сказано в коммюнике.На данном этапе расследования не выявлена конкретная цель арестованных. В интересах следствия дополнительная информация не будет предоставлена.Накануне бельгийское издание La Libre сообщило, что семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта. Бельгийские правоохранители провели 14 обысков в девяти городах по всей стране с целью задержания группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта и финансировании терроризма.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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в мире, бельгия, россия
В Бельгии арестовали чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта
В Бельгии арестовали троих чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта
БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Следственный судья в Бельгии вынес решение об аресте трех выходцев из Чечни, подозреваемых в террористических намерениях от имени группировки Вилаят Хорасан*, говорится в коммюнике федеральной прокуратуры Бельгии, предоставленном РИА Новости.
"Семь человек были арестованы вчера в связи с делом, возбужденным федеральной прокуратурой. Все они были чеченского происхождения и совершеннолетние. Они были допрошены федеральной судебной полицией, шестеро из них предстали перед следственным судьей. Троим из них были предъявлены обвинения,", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что троим чеченцам, представленным как K.L., A.S. и A.A., были выдвинуты обвинения в участии в деятельности террористической группировки Вилаят Хорасан* и подготовке теракта. K.L. также обвиняется в финансировании терроризма.
"Следственный судья выдал ордер на арест этих трех человек. Совещательная палата суда первой инстанции Антверпена в среду 31/07/2024 вынесет решение о продлении превентивного заключения под стражей. Остальные три человека были освобождены", - сказано в коммюнике.
На данном этапе расследования не выявлена конкретная цель арестованных. В интересах следствия дополнительная информация не будет предоставлена.
Накануне бельгийское издание La Libre сообщило, что семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта. Бельгийские правоохранители провели 14 обысков в девяти городах по всей стране с целью задержания группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта и финансировании терроризма.
* Запрещенная в России террористическая организация.