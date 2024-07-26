Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии арестовали чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 26.07.2024 (обновлено: 20:45 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/terakt-1962266587.html
В Бельгии арестовали чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта
В Бельгии арестовали чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 26.07.2024
В Бельгии арестовали чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта
Следственный судья в Бельгии вынес решение об аресте трех выходцев из Чечни, подозреваемых в террористических намерениях от имени группировки Вилаят Хорасан*,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:01
2024-07-26T20:45
в мире
бельгия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903277225_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6a9da7121fd747ceeb455ca7c55700a3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Следственный судья в Бельгии вынес решение об аресте трех выходцев из Чечни, подозреваемых в террористических намерениях от имени группировки Вилаят Хорасан*, говорится в коммюнике федеральной прокуратуры Бельгии, предоставленном РИА Новости."Семь человек были арестованы вчера в связи с делом, возбужденным федеральной прокуратурой. Все они были чеченского происхождения и совершеннолетние. Они были допрошены федеральной судебной полицией, шестеро из них предстали перед следственным судьей. Троим из них были предъявлены обвинения,", - говорится в коммюнике.Отмечается, что троим чеченцам, представленным как K.L., A.S. и A.A., были выдвинуты обвинения в участии в деятельности террористической группировки Вилаят Хорасан* и подготовке теракта. K.L. также обвиняется в финансировании терроризма."Следственный судья выдал ордер на арест этих трех человек. Совещательная палата суда первой инстанции Антверпена в среду 31/07/2024 вынесет решение о продлении превентивного заключения под стражей. Остальные три человека были освобождены", - сказано в коммюнике.На данном этапе расследования не выявлена конкретная цель арестованных. В интересах следствия дополнительная информация не будет предоставлена.Накануне бельгийское издание La Libre сообщило, что семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта. Бельгийские правоохранители провели 14 обысков в девяти городах по всей стране с целью задержания группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта и финансировании терроризма.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
https://ria.ru/20240625/begyurdzhyu-1955265193.html
бельгия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903277225_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_e3bd8a9deabd0272f80cb9f54b9fd1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, россия
В мире, Бельгия, Россия
В Бельгии арестовали чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта

В Бельгии арестовали троих чеченцев, подозреваемых в подготовке теракта

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийская полиция
Бельгийская полиция - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Следственный судья в Бельгии вынес решение об аресте трех выходцев из Чечни, подозреваемых в террористических намерениях от имени группировки Вилаят Хорасан*, говорится в коммюнике федеральной прокуратуры Бельгии, предоставленном РИА Новости.
"Семь человек были арестованы вчера в связи с делом, возбужденным федеральной прокуратурой. Все они были чеченского происхождения и совершеннолетние. Они были допрошены федеральной судебной полицией, шестеро из них предстали перед следственным судьей. Троим из них были предъявлены обвинения,", - говорится в коммюнике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
Отмечается, что троим чеченцам, представленным как K.L., A.S. и A.A., были выдвинуты обвинения в участии в деятельности террористической группировки Вилаят Хорасан* и подготовке теракта. K.L. также обвиняется в финансировании терроризма.
"Следственный судья выдал ордер на арест этих трех человек. Совещательная палата суда первой инстанции Антверпена в среду 31/07/2024 вынесет решение о продлении превентивного заключения под стражей. Остальные три человека были освобождены", - сказано в коммюнике.
На данном этапе расследования не выявлена конкретная цель арестованных. В интересах следствия дополнительная информация не будет предоставлена.
Накануне бельгийское издание La Libre сообщило, что семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта. Бельгийские правоохранители провели 14 обысков в девяти городах по всей стране с целью задержания группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта и финансировании терроризма.
Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Эксперт назвал теракт в Дагестане попыткой ослабить Россию
25 июня, 11:25
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреБельгияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала