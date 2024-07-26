Рейтинг@Mail.ru
СПЧ и Минцифры договорились выработать правила использования ИИ - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/tekhnologii-1962282139.html
СПЧ и Минцифры договорились выработать правила использования ИИ
СПЧ и Минцифры договорились выработать правила использования ИИ - РИА Новости, 26.07.2024
СПЧ и Минцифры договорились выработать правила использования ИИ
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Минцифры России договорились выработать правила и ограничения использования искусственного интеллекта (ИИ) в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:59
2024-07-26T20:59
россия
валерий фадеев
максут шадаев
валерий зорькин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936465759_122:0:3763:2048_1920x0_80_0_0_5d38e81f0562e8f9110499599303798d.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Минцифры России договорились выработать правила и ограничения использования искусственного интеллекта (ИИ) в определенных отраслях, сообщается в Telegram-канале СПЧ. "Советник президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым, предложив обсудить статью председателя Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина о необходимости конституционно-правового анализа внедрения искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. В ходе встречи Фадеев отметил, что вокруг цифровизации сейчас существует "некая эйфория", которая зачастую не оправдана, а иногда приводит к ошибочным, преждевременным решениям. Среди актуальных тем, которые были затронуты на встрече, избыточный сбор и незаконный оборот персональных данных, возможности их минимизации и борьба с утечками, опасность профессиональной деградации медиков при использовании ИИ, риски использования новых технологий в обучении школьников. "Будем разбираться в конкретных отраслях, разрабатывать конкретные правила и на уровне отраслей определять объем собираемых данных. Начать предлагаю с образования как самой "фонящей" темы. Подготовим наши предложения в ближайший месяц", - сказал Шадаев. По итогам дискуссии СПЧ и Минцифры договорились выработать правила и ограничения для использования ИИ в определенных отраслях, в частности здравоохранении, образовании, судопроизводстве, транспорте, сфере безопасности и психологической помощи.
https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html
https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936465759_750:0:3481:2048_1920x0_80_0_0_9df865fc9f6f4fa5aadae3471a399ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий фадеев, максут шадаев, валерий зорькин, технологии
Россия, Валерий Фадеев, Максут Шадаев, Валерий Зорькин, Технологии
СПЧ и Минцифры договорились выработать правила использования ИИ

СПЧ и Минцифры выработают правила использования ИИ в некоторых отраслях

© iStock.com / gorodenkoffВрачи работают с использованием искусственного интеллекта
Врачи работают с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Врачи работают с использованием искусственного интеллекта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Минцифры России договорились выработать правила и ограничения использования искусственного интеллекта (ИИ) в определенных отраслях, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
"Советник президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым, предложив обсудить статью председателя Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина о необходимости конституционно-правового анализа внедрения искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Участник всероссийской конференции по цифровой индустрии - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В России обновят стратегию развития ИИ
22 ноября 2023, 10:11
В ходе встречи Фадеев отметил, что вокруг цифровизации сейчас существует "некая эйфория", которая зачастую не оправдана, а иногда приводит к ошибочным, преждевременным решениям.
Среди актуальных тем, которые были затронуты на встрече, избыточный сбор и незаконный оборот персональных данных, возможности их минимизации и борьба с утечками, опасность профессиональной деградации медиков при использовании ИИ, риски использования новых технологий в обучении школьников.
"Будем разбираться в конкретных отраслях, разрабатывать конкретные правила и на уровне отраслей определять объем собираемых данных. Начать предлагаю с образования как самой "фонящей" темы. Подготовим наши предложения в ближайший месяц", - сказал Шадаев.
По итогам дискуссии СПЧ и Минцифры договорились выработать правила и ограничения для использования ИИ в определенных отраслях, в частности здравоохранении, образовании, судопроизводстве, транспорте, сфере безопасности и психологической помощи.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года
26 октября 2023, 11:46
 
РоссияВалерий ФадеевМаксут ШадаевВалерий ЗорькинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала