https://ria.ru/20240726/tekhnologii-1962282139.html

СПЧ и Минцифры договорились выработать правила использования ИИ

СПЧ и Минцифры договорились выработать правила использования ИИ - РИА Новости, 26.07.2024

СПЧ и Минцифры договорились выработать правила использования ИИ

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Минцифры России договорились выработать правила и ограничения использования искусственного интеллекта (ИИ) в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:59

2024-07-26T20:59

2024-07-26T20:59

россия

валерий фадеев

максут шадаев

валерий зорькин

технологии

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Минцифры России договорились выработать правила и ограничения использования искусственного интеллекта (ИИ) в определенных отраслях, сообщается в Telegram-канале СПЧ. "Советник президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым, предложив обсудить статью председателя Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина о необходимости конституционно-правового анализа внедрения искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. В ходе встречи Фадеев отметил, что вокруг цифровизации сейчас существует "некая эйфория", которая зачастую не оправдана, а иногда приводит к ошибочным, преждевременным решениям. Среди актуальных тем, которые были затронуты на встрече, избыточный сбор и незаконный оборот персональных данных, возможности их минимизации и борьба с утечками, опасность профессиональной деградации медиков при использовании ИИ, риски использования новых технологий в обучении школьников. "Будем разбираться в конкретных отраслях, разрабатывать конкретные правила и на уровне отраслей определять объем собираемых данных. Начать предлагаю с образования как самой "фонящей" темы. Подготовим наши предложения в ближайший месяц", - сказал Шадаев. По итогам дискуссии СПЧ и Минцифры договорились выработать правила и ограничения для использования ИИ в определенных отраслях, в частности здравоохранении, образовании, судопроизводстве, транспорте, сфере безопасности и психологической помощи.

https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html

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россия, валерий фадеев, максут шадаев, валерий зорькин, технологии