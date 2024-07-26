https://ria.ru/20240726/tatarstan-1962174378.html
В Татарстане пенсионер поджег магазин, с хозяйкой которого судится
В Татарстане пенсионер поджег магазин, с хозяйкой которого судится - РИА Новости, 26.07.2024
В Татарстане пенсионер поджег магазин, с хозяйкой которого судится
Пенсионер 1939 года рождения в Татарстане поджег продуктовый магазин, с хозяйкой которого судится из-за земельного участка, сообщило МВД по республике. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:03
2024-07-26T15:03
2024-07-26T17:08
происшествия
россия
лениногорский район
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КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Пенсионер 1939 года рождения в Татарстане поджег продуктовый магазин, с хозяйкой которого судится из-за земельного участка, сообщило МВД по республике. "В дежурную часть отдела МВД России по Лениногорскому району поступило обращение 36-летней местной жительницы, которая сообщила о поджоге ее продуктового магазина в селе Новое Шугурово", - говорится в сообщении.Полицейские установили личность подозреваемого и задержали пенсионера 1939 года рождения. Мужчина вину признал и объяснил свой поступок неприязненными отношениями к потерпевшей на почве судебных тяжб по поводу земельного участка. "Задержанный рассказал, что ночью разбил окно магазина, влил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. Преступными действиями потерпевшей причинен материальный ущерб в размере 1 миллиона рублей", - уточняет МВД. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240726/murmansk-1962147974.html
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происшествия, россия, лениногорский район
Происшествия, Россия, Лениногорский район
В Татарстане пенсионер поджег магазин, с хозяйкой которого судится
В Татарстане пенсионер поджег продуктовый магазин, с хозяйкой которого судится