Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане пенсионер поджег магазин, с хозяйкой которого судится - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 26.07.2024 (обновлено: 17:08 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/tatarstan-1962174378.html
В Татарстане пенсионер поджег магазин, с хозяйкой которого судится
В Татарстане пенсионер поджег магазин, с хозяйкой которого судится - РИА Новости, 26.07.2024
В Татарстане пенсионер поджег магазин, с хозяйкой которого судится
Пенсионер 1939 года рождения в Татарстане поджег продуктовый магазин, с хозяйкой которого судится из-за земельного участка, сообщило МВД по республике. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:03
2024-07-26T17:08
происшествия
россия
лениногорский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962217916_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_7bb9c1b04be5bba4277224e1e8038a1d.jpg
КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Пенсионер 1939 года рождения в Татарстане поджег продуктовый магазин, с хозяйкой которого судится из-за земельного участка, сообщило МВД по республике. &quot;В дежурную часть отдела МВД России по Лениногорскому району поступило обращение 36-летней местной жительницы, которая сообщила о поджоге ее продуктового магазина в селе Новое Шугурово&quot;, - говорится в сообщении.Полицейские установили личность подозреваемого и задержали пенсионера 1939 года рождения. Мужчина вину признал и объяснил свой поступок неприязненными отношениями к потерпевшей на почве судебных тяжб по поводу земельного участка. "Задержанный рассказал, что ночью разбил окно магазина, влил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. Преступными действиями потерпевшей причинен материальный ущерб в размере 1 миллиона рублей", - уточняет МВД. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240726/murmansk-1962147974.html
https://ria.ru/20240207/muzhchina-1925964658.html
россия
лениногорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962217916_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2c9ab7a41c4869891fe98703de3ba646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, лениногорский район
Происшествия, Россия, Лениногорский район
В Татарстане пенсионер поджег магазин, с хозяйкой которого судится

В Татарстане пенсионер поджег продуктовый магазин, с хозяйкой которого судится

© Фото : МВД по РТПоследствия поджога в магазине в селе Новое Шугурово. 26 июля 2024
Последствия поджога в магазине в селе Новое Шугурово. 26 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : МВД по РТ
Последствия поджога в магазине в селе Новое Шугурово. 26 июля 2024
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Пенсионер 1939 года рождения в Татарстане поджег продуктовый магазин, с хозяйкой которого судится из-за земельного участка, сообщило МВД по республике.
«

"В дежурную часть отдела МВД России по Лениногорскому району поступило обращение 36-летней местной жительницы, которая сообщила о поджоге ее продуктового магазина в селе Новое Шугурово", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали пенсионера 1939 года рождения. Мужчина вину признал и объяснил свой поступок неприязненными отношениями к потерпевшей на почве судебных тяжб по поводу земельного участка.
Кот спровоцировал ДТП в Мурманске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Мурманске кот спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии
Вчера, 13:29
"Задержанный рассказал, что ночью разбил окно магазина, влил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. Преступными действиями потерпевшей причинен материальный ущерб в размере 1 миллиона рублей", - уточняет МВД.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В Иркутске голый мужчина поджег автомобиль и квартиру
7 февраля, 16:13
 
ПроисшествияРоссияЛениногорский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала