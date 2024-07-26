https://ria.ru/20240726/tankisty-1962066795.html
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:17
2024-07-26T05:17
2024-07-26T05:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
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вооруженные силы украины
т-72б3
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ГЕНИЧЕСК, 26 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Танкисты Т-72Б3 вышли на огневую позицию и отработали навесом, как гаубица, по позициям противника за Днепром. Корректировка стрельбы велась беспилотными летательными аппаратами в режиме реального времени. В результате боевой работы танкистов и операторов разведывательного БПЛА пункт наблюдения ВСУ был оперативно уничтожен с расстояния более трех километров", - сказали в военном ведомстве. Наблюдательный пункт противника располагался почти у самой кромки воды на правом берегу. Сразу после успешного выполнения задачи экипаж танка увел боевую машину с огневой позиции, провел мероприятия по маскировке и пополнил боекомплект, оставаясь при этом в полной готовности снова в любой момент выйти "на огневую". Отмечается, что сама боевая машина оборудована системой РЭБ "Купол", не позволяющей беспилотникам противника, в частности дронам-камикадзе, даже приблизиться к "броне".
https://ria.ru/20240726/mi-28-1962066536.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Танк Т-72Б3 уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 26 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Танкисты Т-72Б3 вышли на огневую позицию и отработали навесом, как гаубица, по позициям противника за Днепром. Корректировка стрельбы велась беспилотными летательными аппаратами в режиме реального времени. В результате боевой работы танкистов и операторов разведывательного БПЛА пункт наблюдения ВСУ был оперативно уничтожен с расстояния более трех километров", - сказали в военном ведомстве.
Наблюдательный пункт противника располагался почти у самой кромки воды на правом берегу. Сразу после успешного выполнения задачи экипаж танка увел боевую машину с огневой позиции, провел мероприятия по маскировке и пополнил боекомплект, оставаясь при этом в полной готовности снова в любой момент выйти "на огневую".
Отмечается, что сама боевая машина оборудована системой РЭБ "Купол", не позволяющей беспилотникам противника, в частности дронам-камикадзе, даже приблизиться к "броне".