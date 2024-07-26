https://ria.ru/20240726/tankisty-1962066795.html

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:17

2024-07-26T05:17

2024-07-26T05:17

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

т-72б3

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ГЕНИЧЕСК, 26 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Танкисты Т-72Б3 вышли на огневую позицию и отработали навесом, как гаубица, по позициям противника за Днепром. Корректировка стрельбы велась беспилотными летательными аппаратами в режиме реального времени. В результате боевой работы танкистов и операторов разведывательного БПЛА пункт наблюдения ВСУ был оперативно уничтожен с расстояния более трех километров", - сказали в военном ведомстве. Наблюдательный пункт противника располагался почти у самой кромки воды на правом берегу. Сразу после успешного выполнения задачи экипаж танка увел боевую машину с огневой позиции, провел мероприятия по маскировке и пополнил боекомплект, оставаясь при этом в полной готовности снова в любой момент выйти "на огневую". Отмечается, что сама боевая машина оборудована системой РЭБ "Купол", не позволяющей беспилотникам противника, в частности дронам-камикадзе, даже приблизиться к "броне".

https://ria.ru/20240726/mi-28-1962066536.html

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, т-72б3