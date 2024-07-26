https://ria.ru/20240726/tadzhikistan-1962193339.html
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников - РИА Новости, 26.07.2024
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников
Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют русским языком даже на базовом уровне, заявил министр образования и науки Рахим Саидзода. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:52
2024-07-26T15:52
2024-07-26T17:00
таджикистан
русский язык в мире
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824068832_0:282:2996:1967_1920x0_80_0_0_ddb507857e4632d5fd933612a07456bf.jpg
ДУШАНБЕ, 26 июл — РИА Новости. Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют русским языком даже на базовом уровне, заявил министр образования и науки Рахим Саидзода. "Мы обеспокоены тем, что даже после окончания 11-го класса некоторые школьники не знают русского языка на базовом уровне. Это вызывает тревогу", — сказал он. Русский язык в Таджикистане начинают преподавать со второго класса. По мнению министра, чтобы улучшить ситуацию, нужно изменить методику преподавания русского языка, сделав упор на игровое начало и интерактивное общение. "При изучении языка в школе учителя сосредоточены на грамматике. Я же предложил изменить методику преподавания, чтобы максимально мотивировать учеников к изучению языка — через картинки, игры, интерактив", — пояснил Саидзода. По его словам, министерство разработало специальную программу, для которой переработало типовые учебные программы изучения русского языка. Сейчас в школах проводятся обучающие семинары по этой программе для учителей, а для мотивации школьников подготовили новые учебники по русскому языку.
https://ria.ru/20240513/yazyk-1945546809.html
https://ria.ru/20240321/tsar-1934725035.html
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824068832_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30d8d38959393d00ab3acc4a6b4c2ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, русский язык в мире, в мире
Таджикистан, Русский язык в мире, В мире
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников
Минобразования Таджикистана: некоторые выпускники школ не владеют русским языком
ДУШАНБЕ, 26 июл — РИА Новости. Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют русским языком даже на базовом уровне, заявил министр образования и науки Рахим Саидзода.
"Мы обеспокоены тем, что даже после окончания 11-го класса некоторые школьники не знают русского языка на базовом уровне. Это вызывает тревогу", — сказал он.
Русский язык в Таджикистане начинают преподавать со второго класса.
По мнению министра, чтобы улучшить ситуацию, нужно изменить методику преподавания русского языка, сделав упор на игровое начало и интерактивное общение.
"При изучении языка в школе учителя сосредоточены на грамматике. Я же предложил изменить методику преподавания, чтобы максимально мотивировать учеников к изучению языка — через картинки, игры, интерактив", — пояснил Саидзода.
По его словам, министерство разработало специальную программу, для которой переработало типовые учебные программы изучения русского языка. Сейчас в школах проводятся обучающие семинары по этой программе для учителей, а для мотивации школьников подготовили новые учебники по русскому языку.