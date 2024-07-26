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В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников - РИА Новости, 26.07.2024
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15:52 26.07.2024 (обновлено: 17:00 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/tadzhikistan-1962193339.html
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников - РИА Новости, 26.07.2024
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников
Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют русским языком даже на базовом уровне, заявил министр образования и науки Рахим Саидзода. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:52
2024-07-26T17:00
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ДУШАНБЕ, 26 июл — РИА Новости. Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют русским языком даже на базовом уровне, заявил министр образования и науки Рахим Саидзода. "Мы обеспокоены тем, что даже после окончания 11-го класса некоторые школьники не знают русского языка на базовом уровне. Это вызывает тревогу", — сказал он. Русский язык в Таджикистане начинают преподавать со второго класса. По мнению министра, чтобы улучшить ситуацию, нужно изменить методику преподавания русского языка, сделав упор на игровое начало и интерактивное общение. "При изучении языка в школе учителя сосредоточены на грамматике. Я же предложил изменить методику преподавания, чтобы максимально мотивировать учеников к изучению языка — через картинки, игры, интерактив", — пояснил Саидзода. По его словам, министерство разработало специальную программу, для которой переработало типовые учебные программы изучения русского языка. Сейчас в школах проводятся обучающие семинары по этой программе для учителей, а для мотивации школьников подготовили новые учебники по русскому языку.
https://ria.ru/20240513/yazyk-1945546809.html
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таджикистан, русский язык в мире, в мире
Таджикистан, Русский язык в мире, В мире
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников

Минобразования Таджикистана: некоторые выпускники школ не владеют русским языком

© РИА НовостиУченик на уроке русского языка
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости
Ученик на уроке русского языка. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 26 июл — РИА Новости. Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют русским языком даже на базовом уровне, заявил министр образования и науки Рахим Саидзода.
"Мы обеспокоены тем, что даже после окончания 11-го класса некоторые школьники не знают русского языка на базовом уровне. Это вызывает тревогу", — сказал он.
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13 мая, 12:28
Русский язык в Таджикистане начинают преподавать со второго класса.
По мнению министра, чтобы улучшить ситуацию, нужно изменить методику преподавания русского языка, сделав упор на игровое начало и интерактивное общение.
"При изучении языка в школе учителя сосредоточены на грамматике. Я же предложил изменить методику преподавания, чтобы максимально мотивировать учеников к изучению языка — через картинки, игры, интерактив", — пояснил Саидзода.
По его словам, министерство разработало специальную программу, для которой переработало типовые учебные программы изучения русского языка. Сейчас в школах проводятся обучающие семинары по этой программе для учителей, а для мотивации школьников подготовили новые учебники по русскому языку.
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