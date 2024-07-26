https://ria.ru/20240726/sudno-1962213458.html
Все выжившие россияне с затонувшего Argos Georgia находятся в гостинице
Все выжившие россияне с затонувшего Argos Georgia находятся в гостинице - РИА Новости, 26.07.2024
Все выжившие россияне с затонувшего Argos Georgia находятся в гостинице
Все четверо россиян, доставленные в Стэнли после крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, были размещены в гостинице, им организован... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:45
2024-07-26T16:45
2024-07-26T16:45
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Все четверо россиян, доставленные в Стэнли после крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, были размещены в гостинице, им организован уход и питание, есть доступ к связи, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне. "Из восьми россиян, входивших в состав экипажа, известно о четырех выживших. Все они находятся в порте Стэнли (Фолклендские/Мальвинские острова), размещены в гостинице, организован уход за ними и питание. У всех россиян есть доступ к интернету и телефонам", - заявили в российском диппредставительстве. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало ранее агентство EFE.
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в мире, фолклендские острова, россия, лондон, южная америка, происшествия
В мире, Фолклендские острова, Россия, Лондон, Южная Америка, Происшествия
Все выжившие россияне с затонувшего Argos Georgia находятся в гостинице
Четверых россиян с затонувшего Argos Georgia разместили в гостинице в Стэнли
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Все четверо россиян, доставленные в Стэнли после крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, были размещены в гостинице, им организован уход и питание, есть доступ к связи, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.
"Из восьми россиян, входивших в состав экипажа, известно о четырех выживших. Все они находятся в порте Стэнли (Фолклендские/Мальвинские острова), размещены в гостинице, организован уход за ними и питание. У всех россиян есть доступ к интернету и телефонам", - заявили в российском диппредставительстве.
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало ранее агентство EFE.