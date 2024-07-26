https://ria.ru/20240726/sudno-1962122256.html

Владелец Argos Georgia рассказал о гибели двух россиян при потоплении

Владелец Argos Georgia рассказал о гибели двух россиян при потоплении - РИА Новости, 26.07.2024

Владелец Argos Georgia рассказал о гибели двух россиян при потоплении

Из восьми россиян на борту затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia двое погибли, двое числятся пропавшими, спасены четверо, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:24

2024-07-26T12:24

2024-07-26T12:30

россия

южная америка

происшествия

в мире

фолклендские острова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961690329_192:0:1081:500_1920x0_80_0_0_ccb0ffb708a58981f3a7ce6efcd4ef33.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Из восьми россиян на борту затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia двое погибли, двое числятся пропавшими, спасены четверо, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик."На борту было восемь россиян, спасены четверо, двое погибли, двое числятся пропавшими", - сказал собеседник агентства.Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало ранее агентство EFE.

https://ria.ru/20240725/sudno-1961895929.html

россия

южная америка

фолклендские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, южная америка, происшествия, в мире, фолклендские острова