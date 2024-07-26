https://ria.ru/20240726/sudno-1962122256.html
Владелец Argos Georgia рассказал о гибели двух россиян при потоплении
Владелец Argos Georgia рассказал о гибели двух россиян при потоплении - РИА Новости, 26.07.2024
Владелец Argos Georgia рассказал о гибели двух россиян при потоплении
Из восьми россиян на борту затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia двое погибли, двое числятся пропавшими, спасены четверо, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:24
2024-07-26T12:24
2024-07-26T12:30
россия
южная америка
происшествия
в мире
фолклендские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961690329_192:0:1081:500_1920x0_80_0_0_ccb0ffb708a58981f3a7ce6efcd4ef33.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Из восьми россиян на борту затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia двое погибли, двое числятся пропавшими, спасены четверо, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик."На борту было восемь россиян, спасены четверо, двое погибли, двое числятся пропавшими", - сказал собеседник агентства.Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало ранее агентство EFE.
https://ria.ru/20240725/sudno-1961895929.html
россия
южная америка
фолклендские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961690329_303:0:970:500_1920x0_80_0_0_4d0e74a6b8e5027ed8444be3301dd72a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная америка, происшествия, в мире, фолклендские острова
Россия, Южная Америка, Происшествия, В мире, Фолклендские острова
Владелец Argos Georgia рассказал о гибели двух россиян при потоплении
Двое россиян с затонувшего судна Argos Georgia погибли, двое пропали без вести
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Из восьми россиян на борту затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia двое погибли, двое числятся пропавшими, спасены четверо, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
"На борту было восемь россиян, спасены четверо, двое погибли, двое числятся пропавшими", - сказал собеседник агентства.
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передавало ранее агентство EFE.