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В Красноярске осудили двух подростков за диверсию на железной дороге
В Красноярске осудили двух подростков за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 26.07.2024
В Красноярске осудили двух подростков за диверсию на железной дороге
Красноярский краевой суд вынес приговор двум подросткам за покушение на диверсию и диверсию на железной дороге, сообщает краевой суд. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:58
2024-07-26T08:58
2024-07-26T08:59
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Красноярский краевой суд вынес приговор двум подросткам за покушение на диверсию и диверсию на железной дороге, сообщает краевой суд. "Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении двух несовершеннолетних парней, покушавшихся на совершение диверсии, и один из них признан виновным ещё и в совершении диверсии - поджёг релейных шкафов в Уяре", - говорится в сообщении. Суд назначил наказание одному из подростков 5 лет 6 месяцев лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии, второму участнику диверсии – 4 года лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу. В краевом суде не смогли уточнить РИА Новости, о какой диверсии идет речь и когда она была совершена. "К сожалению, не могу сказать. Дело закрытое, так как они несовершеннолетние. Информации об этом нет", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230922/diversiya-1897922741.html
красноярск
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происшествия, красноярск
В Красноярске осудили двух подростков за диверсию на железной дороге
Красноярский краевой суд вынес приговор двум подросткам за покушение на диверсию
КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Красноярский краевой суд вынес приговор двум подросткам за покушение на диверсию и диверсию на железной дороге, сообщает краевой суд.
«
"Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении двух несовершеннолетних парней, покушавшихся на совершение диверсии, и один из них признан виновным ещё и в совершении диверсии - поджёг релейных шкафов в Уяре", - говорится в сообщении.
Суд назначил наказание одному из подростков 5 лет 6 месяцев лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии, второму участнику диверсии – 4 года лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.
В краевом суде не смогли уточнить РИА Новости, о какой диверсии идет речь и когда она была совершена.
"К сожалению, не могу сказать. Дело закрытое, так как они несовершеннолетние. Информации об этом нет", - сказал собеседник.