https://ria.ru/20240726/su-27-1962244317.html

Истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Британии над Черным морем

Истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Британии над Черным морем - РИА Новости, 26.07.2024

Истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Британии над Черным морем

Истребитель Су-27 ВКС России перехватил три самолета ВВС Великобритании над Черным морем, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:42

2024-07-26T18:42

2024-07-26T20:39

черное море

россия

великобритания

су-27

королевские военно-воздушные силы великобритании

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 ВКС России перехватил три самолета ВВС Великобритании над Черным морем, сообщило Министерство обороны."Российскими средствами контроля над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели <...>. В целях недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж <...> идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, при приближении Су-27 иностранные военные самолеты выполнили разворот от госграницы.После этого российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240721/minoborony-1961014143.html

черное море

россия

великобритания

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черное море, россия, великобритания, су-27, королевские военно-воздушные силы великобритании, воздушно-космические силы россии