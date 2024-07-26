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Истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Британии над Черным морем - РИА Новости, 26.07.2024
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18:42 26.07.2024 (обновлено: 20:39 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/su-27-1962244317.html
Истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Британии над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Британии над Черным морем - РИА Новости, 26.07.2024
Истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Британии над Черным морем
Истребитель Су-27 ВКС России перехватил три самолета ВВС Великобритании над Черным морем, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:42
2024-07-26T20:39
черное море
россия
великобритания
су-27
королевские военно-воздушные силы великобритании
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 ВКС России перехватил три самолета ВВС Великобритании над Черным морем, сообщило Министерство обороны."Российскими средствами контроля над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели &lt;...&gt;. В целях недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж &lt;...&gt; идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, при приближении Су-27 иностранные военные самолеты выполнили разворот от госграницы.После этого российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в министерстве.
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черное море, россия, великобритания, су-27, королевские военно-воздушные силы великобритании, воздушно-космические силы россии
Черное море, Россия, Великобритания, Су-27, Королевские военно-воздушные силы Великобритании, Воздушно-космические силы России
Истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Британии над Черным морем

Минобороны: Су-27 ВКС РФ перехватил 3 самолета ВВС Британии над Черным морем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 ВКС России перехватил три самолета ВВС Великобритании над Черным морем, сообщило Министерство обороны.
"Российскими средствами контроля над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели <...>. В целях недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж <...> идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, при приближении Су-27 иностранные военные самолеты выполнили разворот от госграницы.
После этого российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в министерстве.
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Черное мореРоссияВеликобританияСу-27Королевские военно-воздушные силы ВеликобританииВоздушно-космические силы России
 
 
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