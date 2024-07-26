https://ria.ru/20240726/stavka-1962183125.html

ЦБ не планирует снижать ставку до конца года

ЦБ не планирует снижать ставку до конца года - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ не планирует снижать ставку до конца года

Банк России в рамках обновленного прогноза не планирует снижать ключевую ставку в этом году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:25

2024-07-26T15:25

2024-07-26T15:30

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Банк России в рамках обновленного прогноза не планирует снижать ключевую ставку в этом году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

https://ria.ru/20240726/stavka-1962179262.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина