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ЦБ не планирует снижать ставку до конца года - РИА Новости, 26.07.2024
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15:25 26.07.2024 (обновлено: 15:30 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/stavka-1962183125.html
ЦБ не планирует снижать ставку до конца года
ЦБ не планирует снижать ставку до конца года - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ не планирует снижать ставку до конца года
Банк России в рамках обновленного прогноза не планирует снижать ключевую ставку в этом году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:25
2024-07-26T15:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Банк России в рамках обновленного прогноза не планирует снижать ключевую ставку в этом году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ не планирует снижать ставку до конца года

Набиуллина: ЦБ не планирует снижать ключевую ставку до конца года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Банк России в рамках обновленного прогноза не планирует снижать ключевую ставку в этом году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году", - заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Ставка ЦБ не изменится до конца года, считает эксперт
Вчера, 15:15
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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