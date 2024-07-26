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ЦБ не исключил дополнительного повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
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15:24 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/stavka-1962182351.html
ЦБ не исключил дополнительного повышения ключевой ставки
ЦБ не исключил дополнительного повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ не исключил дополнительного повышения ключевой ставки
Банк России будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели, при этом регулятор не исключает ее повышения в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:24
2024-07-26T15:24
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели, при этом регулятор не исключает ее повышения в случае необходимости, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки", - сказала Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике. Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не исключил дополнительного повышения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ не исключает нового повышения ключевой ставки при необходимости

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели, при этом регулятор не исключает ее повышения в случае необходимости, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки", - сказала Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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