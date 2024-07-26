https://ria.ru/20240726/stavka-1962182351.html

ЦБ не исключил дополнительного повышения ключевой ставки

ЦБ не исключил дополнительного повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ не исключил дополнительного повышения ключевой ставки

Банк России будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели, при этом регулятор не исключает ее повышения в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:24

2024-07-26T15:24

2024-07-26T15:24

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели, при этом регулятор не исключает ее повышения в случае необходимости, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки", - сказала Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике. Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

https://ria.ru/20240726/kredit-1962181393.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)