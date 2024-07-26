https://ria.ru/20240726/stavka-1962175213.html

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:05

2024-07-26T15:05

2024-07-26T15:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались", - сказала она журналистам на пресс-конференции."Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями", - перечислила она.Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html

россия

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина