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Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
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15:05 26.07.2024 (обновлено: 15:13 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/stavka-1962175213.html
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:05
2024-07-26T15:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались", - сказала она журналистам на пресс-конференции."Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями", - перечислила она.Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Набиуллина: все четыре триггера для повышения ключевой ставки реализовались

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались", - сказала она журналистам на пресс-конференции.
"Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями", - перечислила она.
Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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