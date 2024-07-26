https://ria.ru/20240726/ssha-1962289728.html

США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов

США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов - РИА Новости, 26.07.2024

США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов

США требуют от европейских стран гарантий, что российские активы останутся замороженными, передает агентство Reuters со ссылкой на главу американского Минфина... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:50

2024-07-26T21:50

2024-07-26T22:34

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европа

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джанет йеллен

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дмитрий песков

евросоюз

g7

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США требуют от европейских стран гарантий, что российские активы останутся замороженными, передает агентство Reuters со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен. "США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени", — говорится в сообщении.В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в начале августа Украине направят первый транш в 1,4 миллиарда евро, полученных из доходов от иммобилизованных российских резервов. По его словам, члены Евросоюза планируют профинансировать закупку приоритетного вооружения для ВСУ — средств ПВО и боеприпасов для артиллерии.Кроме того, в июне страны G7 пообещали до конца года предоставить Киеву кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые также будут погашаться за счет доходов от российских активов.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее в конце мая европейские страны договорились направлять 90 процентов доходов, получаемых депозитариями от заблокированных в ЕС российских резервов, на оказание военной помощи киевскому режиму, оставшиеся десять процентов — на программы по восстановлению Украины.В Кремле пообещали проработать возможности юридического преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и исполнению этого решения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию прямым нарушением международного права и попранием права собственности, подчеркнув, что принадлежащие России средства "не только, по сути, воруют, но еще тратят на закупку оружия".

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https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240702/evropa-1956745452.html

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