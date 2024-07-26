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На Западе рассказали о плане США дать Украине последний шанс на "победу" - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 26.07.2024 (обновлено: 21:17 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ssha-1962246883.html
На Западе рассказали о плане США дать Украине последний шанс на "победу"
На Западе рассказали о плане США дать Украине последний шанс на "победу" - РИА Новости, 26.07.2024
На Западе рассказали о плане США дать Украине последний шанс на "победу"
На фоне неудач в украинском конфликте Запад может попробовать предпринять заключительное решение об устранении запретов на нанесение ударов ВСУ по территории... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:49
2024-07-26T21:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.На фоне неудач в украинском конфликте Запад может попробовать предпринять заключительное решение об устранении запретов на нанесение ударов ВСУ по территории России, пишет Advance."В такой ситуации на самом деле остается всего одна генеральная попытка, после которой Вашингтону пришлось бы признать, что идеи иссякли. О чем речь? О плане, который Киев уже давно озвучивает: Украина получает максимальную западную военную поддержку, которая устранит все запреты на нанесение украинских ударов по территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Уточняется, что в таком случае ВСУ получит разрешение на удары с использованием любой военной техники, которая находится у них на вооружении."На деле это означало бы, что Украина получает добро на удары по России всеми имеющимися средствами: самолетами, артиллерией, ракетами разной дальности…" — перечисляет автор материала.В статье также отмечается, что украинские удары вряд ли смогли бы привести к изменению ситуации на поле боя."Есть ли в этом какая-то военная логика, или Киев просто хочет попробовать все, что еще не пробовал? Скорее, второе. План — дать Украине еще один последний шанс; дать ей то, чего она хочет, позволить ей желаемое и посмотреть, к чему это приведет", — подчеркнули в издании.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240726/vsu-1962241035.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, США
На Западе рассказали о плане США дать Украине последний шанс на "победу"

Advance: страны Запада могут попробовать снять запреты на удары Украины по РФ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл РИА Новости.На фоне неудач в украинском конфликте Запад может попробовать предпринять заключительное решение об устранении запретов на нанесение ударов ВСУ по территории России, пишет Advance.
"В такой ситуации на самом деле остается всего одна генеральная попытка, после которой Вашингтону пришлось бы признать, что идеи иссякли. О чем речь? О плане, который Киев уже давно озвучивает: Украина получает максимальную западную военную поддержку, которая устранит все запреты на нанесение украинских ударов по территории Российской Федерации", — говорится в публикации.
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Уточняется, что в таком случае ВСУ получит разрешение на удары с использованием любой военной техники, которая находится у них на вооружении.
"На деле это означало бы, что Украина получает добро на удары по России всеми имеющимися средствами: самолетами, артиллерией, ракетами разной дальности…" — перечисляет автор материала.
В статье также отмечается, что украинские удары вряд ли смогли бы привести к изменению ситуации на поле боя.
«
"Есть ли в этом какая-то военная логика, или Киев просто хочет попробовать все, что еще не пробовал? Скорее, второе. План — дать Украине еще один последний шанс; дать ей то, чего она хочет, позволить ей желаемое и посмотреть, к чему это приведет", — подчеркнули в издании.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОСША
 
 
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