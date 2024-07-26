Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 26.07.2024 (обновлено: 19:31 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ssha-1962240569.html
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины - РИА Новости, 26.07.2024
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины
США признали, что вели на Филиппинах секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, сообщило Reuters со ссылкой на документ, составленный на РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:21
2024-07-26T19:31
в мире
сша
филиппины
китай
родриго дутерте
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995195_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_76c69afa6f28e6283ef0d05471ad4976.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США признали, что вели на Филиппинах секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, сообщило Reuters со ссылкой на документ, составленный на основе информации, которую Пентагон направил министерствам иностранных дел и национальной обороны Филиппин. "(Министерство обороны США. — Прим. ред.) действительно доносило сообщение до аудитории на Филиппинах, которое подвергало сомнению безопасность и эффективность Sinovac", — говорится в тексте.Отмечается, что Пентагон "совершил определенную оплошность" при рассылке сообщений, касающихся COVID, но с 2022 года "серьезно улучшил надзор и подотчетность информационных операций".В июне агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждается, что Пентагон вел в соцсетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, чтобы минимизировать влияние КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Авторы отмечали, что пропагандистские материалы публиковали в фейковых аккаунтах. Они затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Особый размах операция имела на Филиппинах, где контролируемые Пентагоном фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любую помощь от Пекина.Гарри Роке, ранее занимавший пост пресс-секретаря экс-президента Филиппин Родриго Дутерте, упоминал о наличии официальной реакции США на расследование, хотя ни одна из сторон не публиковала упомянутый документ. Reuters удалось с ним ознакомиться, источник агентства подтвердил его содержание.МИД и Минобороны Филиппин не ответили на просьбу прокомментировать признание Вашингтона.Официальный представитель Пентагона Пит Нгуен, в свою очередь, заявил, что Минобороны США распространяло "контент для социальных сетей о безопасности и эффективности Sinovac", не став подтверждать наличие официального ответа. По его словам, внутреннее расследование показало, что Пентагон не несет ответственность "за проблемный контент в социальных медиа, касающийся Филиппин". В то же время спикер не стал отвечать на вопрос, управляли ли подрядчики или партнеры Пентагона пропагандистскими аккаунтами в соцсетях. Нгуен также воздержался от комментария об аналогичных кампаниях в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.На слушаниях по этому вопросу в сенате Филиппин 25 июня глава комитета по международным делам Имее Маркос назвала кампанию американских военных "злонамеренной, безнравственной, опасной, неэтичной". Она поставила вопрос о возможном нарушении международного права и необходимости юридического ответа.Пресс-секретарь Sinovac заявляла, что "стигматизация вакцинации ведет к ряду последствий, таких как более низкий уровень привитых, вспышки и распространение заболеваний, социальная паника и незащищенность, а также кризис доверия к науке и общественному здравоохранению". В свою очередь, официальный представитель МИД КНР выразил надежду на то, что США "исправят свой менталитет, возьмут на себя ответственность крупной державы и прекратят фабриковать и распространять ложную информацию, направленную против других стран". Он отметил, что "отравлять общественное мнение и порочить образ других стран — это последовательная практика" Вашингтона.Ранее о целенаправленной скоординированной кампании против вакцинации в России и при выводе вакцины "Спутник" на внешние рынки сообщал РФПИ. Кампания осуществлялась в том числе через различные каналы дезинформации, включая фейковые аккаунты, анонимных источников и ангажированных экспертов. Эти попытки несли в себе призыв отказаться от вакцинации, а также за счет очернения "Спутника" затрудняли его продвижение на внешних рынках, тем самым лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан.С начала регистрации вакцины "Спутник V" западные СМИ начали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых — всего РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак.Для борьбы с дезинформацией фонд в общей сложности инициировал более 50 исследований и научных публикаций, посвященных вакцинам семейства "Спутник". В частности, были организованы статьи в ведущих международных медицинских изданиях, включая The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine и других; опубликованы сравнительные результаты применения "Спутника" в целом ряде стран, включая Венгрию, Аргентину, Мексику и Сан-Марино, где российская вакцина продемонстрировала наилучший результат; через аккаунт "Спутника" в одной из международных соцсетей, набравший миллион подписчиков, широко информировалось международное журналистское сообщество, обеспечившее более 300 000 публикаций в мировых СМИ.
https://ria.ru/20240617/kitay-1953363969.html
https://ria.ru/20240309/bolezn-1932022276.html
https://ria.ru/20240618/ssha-1953625636.html
https://ria.ru/20240515/vaktsina-1946097808.html
сша
филиппины
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995195_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e1f71fb35966571f1a5225b5857dc8d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, филиппины, китай, родриго дутерте, министерство обороны сша
В мире, США, Филиппины, Китай, Родриго Дутерте, Министерство обороны США
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины

Reuters: США назвали кампанию по дискредитации вакцины Sinovac "оплошностью"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВакцина СoronaVac китайской компании Sinovac
Вакцина СoronaVac китайской компании Sinovac - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Вакцина СoronaVac китайской компании Sinovac. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США признали, что вели на Филиппинах секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, сообщило Reuters со ссылкой на документ, составленный на основе информации, которую Пентагон направил министерствам иностранных дел и национальной обороны Филиппин.
"(Министерство обороны США. — Прим. ред.) действительно доносило сообщение до аудитории на Филиппинах, которое подвергало сомнению безопасность и эффективность Sinovac", — говорится в тексте.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию
17 июня, 11:26
Отмечается, что Пентагон "совершил определенную оплошность" при рассылке сообщений, касающихся COVID, но с 2022 года "серьезно улучшил надзор и подотчетность информационных операций".
В июне агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждается, что Пентагон вел в соцсетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, чтобы минимизировать влияние КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Авторы отмечали, что пропагандистские материалы публиковали в фейковых аккаунтах. Они затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Особый размах операция имела на Филиппинах, где контролируемые Пентагоном фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любую помощь от Пекина.
Гарри Роке, ранее занимавший пост пресс-секретаря экс-президента Филиппин Родриго Дутерте, упоминал о наличии официальной реакции США на расследование, хотя ни одна из сторон не публиковала упомянутый документ. Reuters удалось с ним ознакомиться, источник агентства подтвердил его содержание.
МИД и Минобороны Филиппин не ответили на просьбу прокомментировать признание Вашингтона.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Появления "болезни Х" будет сложно избежать, заявили в Китае
9 марта, 14:26
Официальный представитель Пентагона Пит Нгуен, в свою очередь, заявил, что Минобороны США распространяло "контент для социальных сетей о безопасности и эффективности Sinovac", не став подтверждать наличие официального ответа. По его словам, внутреннее расследование показало, что Пентагон не несет ответственность "за проблемный контент в социальных медиа, касающийся Филиппин". В то же время спикер не стал отвечать на вопрос, управляли ли подрядчики или партнеры Пентагона пропагандистскими аккаунтами в соцсетях. Нгуен также воздержался от комментария об аналогичных кампаниях в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.
На слушаниях по этому вопросу в сенате Филиппин 25 июня глава комитета по международным делам Имее Маркос назвала кампанию американских военных "злонамеренной, безнравственной, опасной, неэтичной". Она поставила вопрос о возможном нарушении международного права и необходимости юридического ответа.
Пресс-секретарь Sinovac заявляла, что "стигматизация вакцинации ведет к ряду последствий, таких как более низкий уровень привитых, вспышки и распространение заболеваний, социальная паника и незащищенность, а также кризис доверия к науке и общественному здравоохранению".
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР выразил надежду на то, что США "исправят свой менталитет, возьмут на себя ответственность крупной державы и прекратят фабриковать и распространять ложную информацию, направленную против других стран". Он отметил, что "отравлять общественное мнение и порочить образ других стран — это последовательная практика" Вашингтона.
Американская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Посольство Китая на Филиппинах обвинило США в лицемерии
18 июня, 12:20
Ранее о целенаправленной скоординированной кампании против вакцинации в России и при выводе вакцины "Спутник" на внешние рынки сообщал РФПИ. Кампания осуществлялась в том числе через различные каналы дезинформации, включая фейковые аккаунты, анонимных источников и ангажированных экспертов. Эти попытки несли в себе призыв отказаться от вакцинации, а также за счет очернения "Спутника" затрудняли его продвижение на внешних рынках, тем самым лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан.
С начала регистрации вакцины "Спутник V" западные СМИ начали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых — всего РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак.
Для борьбы с дезинформацией фонд в общей сложности инициировал более 50 исследований и научных публикаций, посвященных вакцинам семейства "Спутник". В частности, были организованы статьи в ведущих международных медицинских изданиях, включая The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine и других; опубликованы сравнительные результаты применения "Спутника" в целом ряде стран, включая Венгрию, Аргентину, Мексику и Сан-Марино, где российская вакцина продемонстрировала наилучший результат; через аккаунт "Спутника" в одной из международных соцсетей, набравший миллион подписчиков, широко информировалось международное журналистское сообщество, обеспечившее более 300 000 публикаций в мировых СМИ.
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Российские вакцины "Спутник V" могут начать выпускать в Китае
15 мая, 12:09
 
В миреСШАФилиппиныКитайРодриго ДутертеМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала