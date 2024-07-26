https://ria.ru/20240726/ssha-1962240569.html

СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины

СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины - РИА Новости, 26.07.2024

СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины

США признали, что вели на Филиппинах секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, сообщило Reuters со ссылкой на документ, составленный на РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:21

2024-07-26T18:21

2024-07-26T19:31

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США признали, что вели на Филиппинах секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, сообщило Reuters со ссылкой на документ, составленный на основе информации, которую Пентагон направил министерствам иностранных дел и национальной обороны Филиппин. "(Министерство обороны США. — Прим. ред.) действительно доносило сообщение до аудитории на Филиппинах, которое подвергало сомнению безопасность и эффективность Sinovac", — говорится в тексте.Отмечается, что Пентагон "совершил определенную оплошность" при рассылке сообщений, касающихся COVID, но с 2022 года "серьезно улучшил надзор и подотчетность информационных операций".В июне агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждается, что Пентагон вел в соцсетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, чтобы минимизировать влияние КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Авторы отмечали, что пропагандистские материалы публиковали в фейковых аккаунтах. Они затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Особый размах операция имела на Филиппинах, где контролируемые Пентагоном фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любую помощь от Пекина.Гарри Роке, ранее занимавший пост пресс-секретаря экс-президента Филиппин Родриго Дутерте, упоминал о наличии официальной реакции США на расследование, хотя ни одна из сторон не публиковала упомянутый документ. Reuters удалось с ним ознакомиться, источник агентства подтвердил его содержание.МИД и Минобороны Филиппин не ответили на просьбу прокомментировать признание Вашингтона.Официальный представитель Пентагона Пит Нгуен, в свою очередь, заявил, что Минобороны США распространяло "контент для социальных сетей о безопасности и эффективности Sinovac", не став подтверждать наличие официального ответа. По его словам, внутреннее расследование показало, что Пентагон не несет ответственность "за проблемный контент в социальных медиа, касающийся Филиппин". В то же время спикер не стал отвечать на вопрос, управляли ли подрядчики или партнеры Пентагона пропагандистскими аккаунтами в соцсетях. Нгуен также воздержался от комментария об аналогичных кампаниях в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.На слушаниях по этому вопросу в сенате Филиппин 25 июня глава комитета по международным делам Имее Маркос назвала кампанию американских военных "злонамеренной, безнравственной, опасной, неэтичной". Она поставила вопрос о возможном нарушении международного права и необходимости юридического ответа.Пресс-секретарь Sinovac заявляла, что "стигматизация вакцинации ведет к ряду последствий, таких как более низкий уровень привитых, вспышки и распространение заболеваний, социальная паника и незащищенность, а также кризис доверия к науке и общественному здравоохранению". В свою очередь, официальный представитель МИД КНР выразил надежду на то, что США "исправят свой менталитет, возьмут на себя ответственность крупной державы и прекратят фабриковать и распространять ложную информацию, направленную против других стран". Он отметил, что "отравлять общественное мнение и порочить образ других стран — это последовательная практика" Вашингтона.Ранее о целенаправленной скоординированной кампании против вакцинации в России и при выводе вакцины "Спутник" на внешние рынки сообщал РФПИ. Кампания осуществлялась в том числе через различные каналы дезинформации, включая фейковые аккаунты, анонимных источников и ангажированных экспертов. Эти попытки несли в себе призыв отказаться от вакцинации, а также за счет очернения "Спутника" затрудняли его продвижение на внешних рынках, тем самым лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан.С начала регистрации вакцины "Спутник V" западные СМИ начали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых — всего РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак.Для борьбы с дезинформацией фонд в общей сложности инициировал более 50 исследований и научных публикаций, посвященных вакцинам семейства "Спутник". В частности, были организованы статьи в ведущих международных медицинских изданиях, включая The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine и других; опубликованы сравнительные результаты применения "Спутника" в целом ряде стран, включая Венгрию, Аргентину, Мексику и Сан-Марино, где российская вакцина продемонстрировала наилучший результат; через аккаунт "Спутника" в одной из международных соцсетей, набравший миллион подписчиков, широко информировалось международное журналистское сообщество, обеспечившее более 300 000 публикаций в мировых СМИ.

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https://ria.ru/20240309/bolezn-1932022276.html

https://ria.ru/20240618/ssha-1953625636.html

https://ria.ru/20240515/vaktsina-1946097808.html

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в мире, сша, филиппины, китай, родриго дутерте, министерство обороны сша