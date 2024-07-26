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В Кремле назвали политическую элиту США русофобами
В Кремле назвали политическую элиту США русофобами - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле назвали политическую элиту США русофобами
Кандидат в президенты США Дональд Трамп представляет политическую элиту Соединенных Штатов Америки, которая вся страдает от русофобии, Россия в этом плане не... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:23
2024-07-26T13:23
2024-07-26T13:23
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп представляет политическую элиту Соединенных Штатов Америки, которая вся страдает от русофобии, Россия в этом плане не носит розовые очки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы никогда не носили и не носим розовые очки. И, собственно, вот этот упомянутый вами один из кандидатов США (Дональд Трамп - ред.), он является представителем политической элиты Соединенных Штатов Америки, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии", - сказал Песков, комментируя статью экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана для газеты Wall Street Journal, где говорится, что Трамп в случае победы на президентских выборах в США может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, майк помпео, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Майк Помпео, Выборы президента США — 2024
В Кремле назвали политическую элиту США русофобами
Песков: вся политическая элита США страдает от тотальной русофобии