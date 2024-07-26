https://ria.ru/20240726/ssha-1962113736.html

Опубликовано новое видео теракта 11 сентября с башнями-близнецами

Опубликовано новое видео теракта 11 сентября с башнями-близнецами - РИА Новости, 26.07.2024

Опубликовано новое видео теракта 11 сентября с башнями-близнецами

Японский фотограф Кеи Сугимото выложил в YouTube снятое на профессиональную камеру видео, где подробно запечатлен момент обрушения башен-близнецов Всемирного... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:48

2024-07-26T11:48

2024-07-26T13:55

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Японский фотограф Кеи Сугимото выложил в YouTube снятое на профессиональную камеру видео, где подробно запечатлен момент обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра во время теракта 11 сентября 2001 года в США."Снятые мной кадры обрушения Всемирного торгового центра 9/11/2001. Снято с крыши дома 64 по Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером", — подписал ролик Сугимото.На кадрах видно, как из башен поднимаются клубы черного дыма, а затем оба здания падают.11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.Жертвами терактов стали 2 977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и один — Ливана.* Террористическая организация,запрещенная в России.

https://ria.ru/20230909/nyu-york-1895120073.html

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в мире, справки, сша, пенсильвания, министерство обороны сша, аль-каида, нью-йорк (город), джордж буш (младший)