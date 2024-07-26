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Летние Олимпийские игры

Летние Олимпийские игры - РИА Новости, 26.07.2024

Летние Олимпийские игры

Летние Олимпийские игры – крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проходящие один раз в четыре года под эгидой... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T02:11

2024-07-26T02:11

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Летние Олимпийские игры – крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проходящие один раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).В 1883 году французский общественный деятель, историк и литератор барон Пьер де Кубертен выступил с предложением о регулярном проведении всемирных спортивных состязаний под названием Олимпийские игры. Первые современные летние Олимпийские игры проходили с 6 по 15 апреля 1896 года в Афинах (Греция).На открытии Игр I Олимпиады был впервые исполнен Олимпийский гимн, сочиненный Спиросом Самарасом (музыка) и Костисом Паламасом (слова). Этот олимпийский гимн до сих пор исполняется на всех церемониях открытия. В Играх I Олимпиады приняли участие 241 спортсмен из 14 стран. Всего было разыграно 43 комплекта медалей.С Игр I Олимпиады установилась традиция исполнения в честь победителя национального гимна и подъема национального флага. Победителя увенчивали лавровым венком, ему вручали серебряную медаль, оливковую ветвь, срезанную в Священной роще Олимпии, и диплом, выполненный греческим художником. Обладатели вторых мест получили бронзовые медали. Занявших третьи места в то время не награждали. Традиция определения трех победителей появилась лишь на III Олимпийских Играх в Сент-Луисе (1904). В общекомандном зачете (здесь и далее общекомандный зачет – по количеству завоеванных золотых медалей) первое место заняла команда США – 20 наград (11 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовые). На втором – команда Греции с 47 медалями (10 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых). Третье место заняла команда Германии – 13 (6 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовые). 1900II летние Олимпийские игры прошли в Париже (Франция) с 14 мая по 28 октября 1900 года. Проведение Игр было приурочено ко Всемирной выставке, проходившей в то время во французской столице. В играх участвовали 997 спортсменов из 24 стран. Впервые в играх участвовали женщины (всего их было 22). Было разыграно 95 комплектов медалей. Общекомандный зачет выиграла Франция – 103 медали (29 золотых, 42 серебряные, 32 бронзовые).На втором месте команда США – 47 наград (19 золотых, 14 серебряных, 14 бронзовых). Третье место заняла Великобритания – 32 награды (15 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых).1904III летние Олимпийские игры прошли в американском Сент-Луисе с 1 июля по 24 ноября 1904 года. В играх участвовали 651 спортсмен из 12 стран. Всего было разыграно 95 комплектов медалей.Олимпийские игры 1904 года стали первыми, на которых официально вручались золотые, серебряные и бронзовые медали за первое, второе и третье места. Неофициальный общекомандный зачет выиграла сборная США – 231 (74 золотые, 80 серебряных, 77 бронзовых), на втором месте сборная Германии – 15 наград (4 золотые, 5 серебряных, 6 бронзовых). Третье место заняла команда Канады – 6 наград (4 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая). 1908IV летние Олимпийские игры прошли в Лондоне (Великобритания) с 27 апреля по 31 октября 1908 года. Первоначально игры должны были пройти в Риме (Италия), но были перенесены в Лондон, когда стало очевидно, что Рим не будет готов. В играх участвовали 2008 спортсменов, которые представляли 22 страны. Впервые на церемонии открытия состоялся парад делегаций: спортсмены маршировали под флагом своей страны в спортивной одежде. Было разыграно 110 комплектов медалей. Сборная Великобритании стала первой в общекомандном зачете – 146 наград (56 золотых, 51 серебряная, 39 бронзовых), на втором месте была команда США – 47 наград (23 золотые, 12 серебряных, 12 бронзовых). Третье место заняла команда Швеции – 25 наград (8 золотых, 6 серебряных, 11 бронзовых). 1912V летние Олимпийские игры прошли в Стокгольме (Швеция) с 5 мая по 27 июля 1912 года. В играх участвовали 2407 спортсменов из 28 стран. Впервые в играх участвовали спортсмены со всех пяти континентов. Было разыграно 102 комплекта медалей. В общекомандном зачете лидировала команда США – 64 награды (26 золотых, 19 серебряных, 19 бронзовых), на втором месте оказалась команда Швеции – 65 наград (23 золотые, 25 серебряных, 17 бронзовых). Третье место заняла команда Великобритании – 41 медаль (10 золотых, 15 серебряных, 16 бронзовых).1916VI летние Олимпийские игры были запланированы к проведению в Берлине (Германия). В связи с началом Первой мировой войны игры были отменены. 1920VII летние Олимпийские игры прошли в Антверпене (Бельгия) с 20 апреля по 12 сентября 1920 года. В играх участвовали 2622 спортсмена из 29 стран. На Играх VII Олимпиады во время церемонии открытия впервые был поднят олимпийский флаг с пятью переплетенными кольцами голубого, желтого, черного, зеленого и красного цветов. Впервые также спортсменом от имени всех участников была принесена олимпийская клятва. Всего было разыграно 156 комплектов медалей. Команда США победила в неофициальном общекомандном зачете – 95 медалей (41 золотая, 27 серебряных, 27 бронзовых), команда Швеции завоевала 64 медали (19 золотых, 20 серебряных, 25 бронзовых). Третье место заняла команда Великобритании – 43 награды (14 золотых, 16 серебряных, 13 бронзовых).На Играх VII Олимпиады итальянский фехтовальщик Недо Нади добился единственного в истории мирового фехтования результата: завоевал пять золотых медалей – в личных соревнованиях рапиристов и саблистов и в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, саблях и шпагах. 1924VIII летние Олимпийские игры прошли в Париже (Франция) с 4 мая по 27 июля 1924 года. В играх участвовали 3088 спортсменов из 44 стран. Всего было разыграно 126 комплектов медалей. Наибольшее количество медалей завоевали спортсмены из США – 99 медалей (45 золотых, 27 серебряных, 27 бронзовых), на втором месте команда Франции – 41 награда (14 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых). Третье место заняла команда Финляндии – 37 медалей (14 золотых, 13 серебряных, 10 бронзовых).На Играх VIII Олимпиады спортсмены впервые были размещены в Олимпийской деревне. Впервые игры транслировались в телеэфире. На церемонии закрытия Игр впервые был введен ритуал, который предполагает поднятие трех флагов: флага Международного олимпийского комитета, флага принимающей страны и флага следующей страны – хозяйки Олимпиады.1928IX летние Олимпийские игры прошли в Амстердаме (Нидерланды) с 17 мая по 12 августа 1928 года. В играх участвовали 2883 спортсмена из 46 стран. Впервые на церемонии открытия был зажжен олимпийский огонь. Всего было разыграно 109 комплектов медалей. Наибольшее количество наград завоевала команда США – 56 (22 золотые, 18 серебряных, 16 бронзовых), на втором месте команда Германии – 39 медалей (11 золотых, 9 серебряных, 19 бронзовых). Команда Финляндии заняла третье место – 25 наград (8 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых). 1932X летние Олимпийские игры проводились с 30 июля по 14 августа 1932 года в Лос-Анджелесе (США). Приняли участие 1334 атлета из 37 стран. Разыгрывалось 117 комплектов медалей. В Играх X Олимпиады впервые приняли участие спортсмены из Китая. Первое место заняла команда США, завоевав 110 медалей (44 золотые, 36 серебряных, 30 бронзовых), второе место – Италия с 36 медалями (12 золотых, 12 серебряных, 12 бронзовых), третье – Франция с 20 медалями (11 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые).1936XI летние Олимпийские игры проводились с 1 по 16 августа 1936 года в Берлине (Германия). Приняли участие 3963 атлета из 49 стран. Разыгрывалось 129 комплектов медалей.Адольф Гитлер попытался использовать Олимпиаду для доказательства своей теории расового превосходства арийцев. Однако героем Игр стал американский чернокожий атлет Джесси Оуэнс, который завоевал четыре золотые медали.Впервые была проведена эстафета олимпийского огня. Более трех тысяч бегунов участвовали в доставке факела из Олимпии в Берлин.Открытие Игр XI Олимпиады впервые транслировалось по телевидению в прямом эфире.Первое место в неофициальном командном зачете заняла команда Германии, завоевав 101 медаль (38 золотых, 31 серебряная, 32 бронзовые), второе – США, выиграв 57 медалей (24 золотые, 21 серебряная, 12 бронзовых), третье – Венгрия с 16 медалями (10 золотых, 1 серебряная, 5 бронзовых).1940XII летние Олимпийские игры должны были проходить с 21 сентября по 6 октября 1940 года в столице Японии – Токио. Однако в связи с началом в 1937 году Второй японо-китайской войны МОК перенес Игры в Хельсинки (Финляндия), где их проведение было запланировано с 20 июля по 4 августа 1940 года. Но после начала в сентябре 1939 года Второй мировой войны Игры решено было отменить окончательно.Несмотря на отмену Игр, им, как и не состоявшимся в 1916 году VI летним Олимпийским играм, был присвоен свой порядковый номер. 1944XIII летние Олимпийские игры по решению МОК, принятому в июне 1939 года, были запланированы к проведению в 1944 году в Лондоне (Великобритания). Они должны были пройти в год 50-летия создания Международного олимпийского комитета. В связи со Второй мировой войной Игры были отменены. Лондон принял первые послевоенные Игры 1948 года, получив это право без выборов. 1948XIV летние Олимпийские игры проводились в Лондоне (Великобритании) с 29 июля по 14 августа 1948 года. Приняли участие 4104 атлета из 59 стран. Разыгрывалось 136 комплектов медалей.Лучшей спортсменкой XIV Олимпиады была признана нидерландская легкоатлетка Фанни Бланкерс-Кун, завоевавшая четыре золотые медали в четырех спринтерских дистанциях.17-летний американец Боб Матиас выиграл десятиборье и стал самым молодым спортсменом в истории Олимпийских игр, который выиграл мужской турнир по легкой атлетике. Первое место на Играх заняла команда США, завоевав 84 медали (38 золотых, 27 серебряных, 19 бронзовых), второе место – Швеция, завоевав 46 медалей (17 золотых, 11 серебряных, 18 бронзовых), третье – Франция, завоевав 32 медали (11 золотых, 6 серебряных, 15 бронзовых).1952XV летние Олимпийские игры проходили с 19 июля по 3 августа 1952 года в Хельсинки (Финляндия).Приняли участие 4955 атлетов из 69 стран. Разыгрывалось 149 комплектов медалей.Впервые в Олимпиаде приняли участие спортсмены Советского Союза. Первая в истории советского спорта золотая олимпийская медаль была вручена 20 июля 1952 года метательнице диска Нине Ромашковой (Пономаревой). Игры XV Олимпиады вошли в олимпийскую историю как Игры, которые не были закрыты. Бывший на тот момент президентом МОК Зигфрид Эдстрем на торжественной церемонии, посвященной окончанию Игр, произнес большую речь, но забыл закончить ее словами: "Объявляю Игры закрытыми".Первое место на Играх заняла команда США, завоевав 76 наград (40 золотых, 19 серебряных, 17 бронзовых), второе место – СССР с 71 наградой (22 золотые, 30 серебряных, 19 бронзовых), третье – Венгрия, завоевав 42 награды (16 золотых, 10 серебряных, 16 бронзовых).1956XVI летние Олимпийские игры проводились в Мельбурне (Австралия) с 22 ноября по 8 декабря 1956 года. Соревнования по конному спорту прошли в июне в Стокгольме (Швеция) из-за действовавшего в Австралии карантина на ввоз животных.В Играх приняли участие 3314 атлетов из 72 стран. Разыгрывался 151 комплект медалей. Советские спортсмены выиграли общекомандный зачет, завоевав 98 медалей (37 золотых, 29 серебряных, 32 бронзовые). Спортсмены из США выиграли 74 награды (32 золотые, 25 серебряных, 17 бронзовых), команда Австралии – 35 наград (13 золотых, 8 серебряных, 14 бронзовых).1960XVII летние Олимпийские игры прошли в Риме (Италия) с 25 августа по 11 сентября 1960 года. Приняли участие 5338 атлетов из 83 стран. Разыгрывалось 150 комплектов медалей. Одним из героев Олимпиады стал советский тяжелоатлет Юрий Власов. Самый сильный человек планеты нарушил "американское господство" в тяжелом весе, установив небывалые мировые рекорды в толчке и по сумме троеборья (537,5 килограмма).Свою первую золотую медаль завоевал американский боксер Кассиус Клей, позже перешедший в профессиональный бокс и ставший известным под именем Мухаммеда Али.Советские спортсменки выиграли 15 из 16 возможных медалей в спортивной гимнастике. Советская сборная заняла первое место, завоевав 103 награды (43 золотые, 29 серебряных, 31 бронзовая). США заняли второе место, завоевав 71 награду (34 золотые, 21 серебряная, 16 бронзовых), третье место заняла Италия, завоевавшая 36 медалей (13 золотых, 10 серебряных, 13 бронзовых).1964XVIII летние Олимпийские игры проводились в Токио (Япония) с 10 по 24 октября 1964 года. Олимпиада впервые была проведена на Азиатском континенте.Принял участие 5151 атлет из 93 стран. Разыгрывалось 163 комплекта медалей.Абебе Бикила из Эфиопии стала первой спортсменкой, дважды выигравшей марафон, а советская гимнастка Лариса Латынина довела общее количество медалей за свою карьеру до невероятных 18. Австралийская пловчиха Дон Фрэзер завоевала третье подряд олимпийское золото на стометровке вольным стилем, стал первым пловцом, добившимся такого результата.В неофициальном общекомандном зачете победила сборная США – 90 медалей (36 золотых, 26 серебряных, 28 бронзовых), спортсмены СССР стали вторыми – 96 медалей (30 золотых, 31 серебряная, 35 бронзовых). Третье место заняла Япония, выиграв 29 медалей (16 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых).1968XIX летние Олимпийские игры проводились в столице Мексики – Мехико с 12 по 28 октября 1968 года. Это были первые Игры в Латинской Америке.Приняли участие 5516 атлетов из 112 стран. Разыгрывалось 172 комплекта медалей.Выбор Мехико местом проведения Олимпийских игр был спорным из-за большой высоты города над уровнем моря – 2300 метров. Героем Олимпиады стал американец Боб Бимон, который в прыжках в длину показал результат 8 метров 90 сантиметров, превысив мировой рекорд сразу на 55 сантиметров.Игры XIX Олимпиады считаются переломным этапом в истории прыжков в высоту – американец Ричард Фосбери установил новый олимпийский рекорд, впервые перепрыгнув планку спиной вперед. Техника получила название "Фосбери-флоп" и стала применяться по всему миру.Первое место в неофициальном командном зачете заняли спортсмены из США, завоевавшие 107 медалей (45 золотых, 28 серебряных, 34 бронзовые). Спортсмены из СССР заняли второе место, выиграв 91 награду (29 золотых, 32 серебряные, 30 бронзовых), на третьем месте – сборная Японии, завоевавшая 25 медалей (11 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых).1972XX летние Олимпийские игры прошли в Мюнхене (ФРГ) с 26 августа по 11 сентября 1972 года.Приняли участие 7134 атлета из 121 страны. Разыгрывалось 195 комплектов медалей.Состязания Олимпиады едва не сорвала трагедия. 5 сентября 1972 года террористы из организации "Черный сентябрь" ворвались в олимпийскую деревню, убили двух членов сборной Израиля и захватили девять заложников. В завязавшемся бою все девять израильских заложников были убиты.Героем Игр стал американский пловец Марк Спитц, который стал первым человеком, завоевавшим 7 золотых олимпийских медалей на одних Играх. В 2008 году его результат превзошел Майкл Фелпс, которому досталось 8 золотых медалей Пекина.Первое место заняла сборная СССР, завоевав 99 медалей (50 золотых, 27 серебряных, 22 бронзовые). США заняли второе место, завоевав 94 медали (33 золотые, 31 серебряная, 30 бронзовых), на третьем месте – сборная ГДР, завоевавшая 66 наград (20 золотых, 23 серебряные, 23 бронзовые).1976XXI летние Олимпийские игры проводились в Монреале (Канада) с 17 июля по 1 августа 1976 года. Приняли участие 6084 атлета из 92 стран. Разыгрывалось 198 комплектов медалей. Игры бойкотировали 22 африканские страны в знак протеста против нарушения сборной Новой Зеландии по регби бойкота режима апартеида в Южной Африке.На Играх XXI Олимпиады впервые был представлен женский баскетбол, первыми в истории олимпийскими чемпионками стали советские баскетболистки.Советский легкоатлет Виктор Санеев впервые в истории олимпийских соревнований третий раз подряд стал лучшим в тройном прыжке.СССР подтвердил свое звание олимпийского лидера, завоевав 125 медалей (49 золотых, 41 серебряная, 35 бронзовых). Второй командой Олимпиады стала сборная ГДР, завоевавшая 90 наград (40 золотых, 25 серебряных, 25 бронзовых), сборная США впервые оказалась на третьем месте в медальном зачете, завоевав 94 медали (34 золотые, 35 серебряных, 25 бронзовых).1980XXII летние Олимпийские игры были проведены с 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве (СССР). В Играх принимали участие 5179 спортсменов из 80 стран, было разыграно 203 комплекта медалей. США, ФРГ, Япония и еще несколько десятков стран бойкотировали Олимпиаду в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан. На московской олимпиаде Александр Дитятин стал единственным в мире гимнастом, имеющим медали во всех оцениваемых упражнениях на одном соревновании: он завоевал три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.Лидером по количеству медалей стали спортсмены СССР, они завоевали 195 наград (80 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых), на втором месте были спортсмены из ГДР, завоевавшие 126 медалей (47 золотых, 37 серебряных, 42 бронзовые), третье место было у команды Болгарии – 41 медаль (8 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых).1984XXIII летние Олимпийские игры проходили с 28 июля по 12 августа 1984 года в Лос-Анджелесе (США). Участвовали 6829 спортсменов из 140 стран, был разыгран 221 комплект медалей. В программу Игр впервые были включены художественная гимнастика, синхронное плавание и женская велогонка по шоссе.Впервые за 30 лет (с 1952 года) в Играх не участвовала сборная СССР и сборные других стран. СССР решил бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе, мотивируя это противоречащей Олимпийской хартии коммерциализацией Игр и заботой о безопасности делегаций из СССР и других стран Варшавского договора. В итоге бойкот поддержали 17 стран: Албания, Ангола, Афганистан, Болгария, Венгрия, Верхняя Вольта (сейчас Буркина-Фасо), Вьетнам, ГДР, Иран, Куба, Лаос, Ливия, Монголия, Польша, Чехословакия, Южный Йемен (сейчас Йемен), Эфиопия. Всего (из-за бойкота большинства стран социалистического блока) в олимпийских соревнованиях не смогли принять участие 125 чемпионов мира. На Олимпиаде впервые после 32-летнего отсутствия выступила сборная Китая. В общекомандном зачете победили США – 174 награды (83 золотые, 61 серебряная, 30 бронзовых), на втором месте оказалась команда Румынии с 53 медалями (20 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых), на третьем – команда из ФРГ, завоевавшая 59 медалей (17 золотых, 19 серебряных, 23 бронзовые). 1988XXIV летние Олимпийские игры проводились с 17 сентября по 2 октября 1988 года в Сеуле (Южная Корея). Участвовали 8397 спортсменов из 159 стран, было разыграно 237 комплектов медалей. На Играх футбольная сборная СССР завоевала золотые медали, в финале обыграв бразильцев. Триумфальной стала победа советских баскетболистов, которые победили сборную США в полуфинале, югославов – в финале. На Играх XXIV Олимпиады состоялся самый громкий допинговый скандал своего времени – канадского бегуна Бена Джонсона дисквалифицировали за допинг и лишили золотой медали. Неофициальный общекомандный зачет выиграли спортсмены из СССР – 132 медали (55 золотых, 31 серебряная, 46 бронзовых), команда ГДР завоевала 102 медали (37 золотых, 35 серебряных, 30 бронзовых). Спортсмены из США – 94 награды (36 золотых, 31 серебряная, 27 бронзовых).1992XXV летние Олимпийские игры проходили с 25 июля по 9 августа 1992 года в Барселоне (Испания). Принимали участие 9356 спортсменов из 169 стран, было разыграно 257 комплектов медалей. После распада СССР атлеты бывших союзных республик выступили в составе Объединенной команды (кроме Эстонии, Латвии и Литвы, выступавших самостоятельными командами). Объединенная команда завоевала 112 медалей (45 золотых, 38 серебряных, 29 бронзовых).Команда США – 108 медалей (37 золотых, 34 серебряные, 37 бронзовых), команда Германии – 82 медали (33 золотые, 21 серебряная, 28 бронзовых). 1996XXVI летние Олимпийские игры проводились с 19 июля по 4 августа 1996 года в Атланте (США). Участвовали 10 318 атлетов из 197 стран, был разыгран 271 комплект медалей. Победа сборной Нигерии стала первой в истории олимпийской футбольной победой африканской страны. В неофициальном командном зачете победила команда США, которая завоевала 101 медаль (44 золотые, 32 серебряные, 25 бронзовых), российские спортсмены стали вторыми – 63 медали (26 золотых, 21 серебряная, 16 бронзовых). Третьей стала сборная Германии – 65 наград (20 золотых, 18 серебряных, 27 бронзовых). 2000XXVII летние Олимпийские игры проходили с 15 сентября по 1 октября 2000 года в Сиднее (Австралия). В Играх приняли участие 10 651 спортсмен из 199 стран, было разыграно 300 комплектов медалей. Неофициальный общекомандный зачет выиграли американцы – 93 медали (37 золотых, 24 серебряные, 32 бронзовые), на втором месте – россияне, завоевавшие 89 медалей (32 золотые, 28 серебряных, 29 бронзовых), третье место у атлетов Китая – 58 наград (28 золотых, 16 серебряных, 14 бронзовых). 2004XXVIII летние Олимпийские игры состоялись с 13 по 29 августа 2004 года в Афинах (Греция). Участвовали 10 625 атлетов из 201 страны, был разыгран 301 комплект медалей. На Играх в олимпийскую семью вернулся Афганистан. В общекомандном зачете победила команда США – 101 медаль (36 золотых, 39 серебряных, 26 бронзовых), на втором месте – Китай, завоевавший 63 медали (32 золотые, 17 серебряных, 14 бронзовых). Россия заняла третье место – 90 медалей (28 золотых, 26 серебряных, 36 бронзовых). 2008XXIX летние Олимпийские игры проходили с 8 по 24 августа 2008 года в Пекине (Китай). В Играх принимали участие 10 942 спортсмена из 204 стран. Разыграно 302 комплекта медалей.На Играх впервые олимпийские медали завоевали спортсмены из Таджикистана (в дзюдо и борьбе). Впервые в олимпийской истории сборная Китая заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Она завоевала 100 медалей (48 золотых, 22 серебряные, 30 бронзовых). Второй стала команда США с 112 медалями (36 золотых, 39 серебряных, 37 бронзовых), третьей – сборная России с 60 медалями (24 золотые, 13 серебряных, 23 бронзовые). 2012XXX летние Олимпийские игры состоялись с 27 июля по 12 августа 2012 года в Лондоне (Великобритания). В них принимали участие 10 568 атлетов из 204 стран, было разыграно 302 комплекта медалей. Спортсмены из США выиграли общекомандный зачет – 104 медали (48 золотых, 26 серебряных, 30 бронзовых), на втором месте спортсмены из Китая – 92 медали (39 золотых, 31 серебряная, 22 бронзовые), спортсмены из Великобритании стали третьими – 65 медалей (29 золотых, 18 серебряных, 18 бронзовых).2016XXXI летние Олимпийские игры состоялись с 5 по 22 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Впервые в истории олимпийские игры проходили в Южной Америке. В Олимпиаде участвовали 11 238 атлетов. В играх принимало участие рекордное число стран (206) и было разыграно 306 комплектов наград в 28 видах спорта. 207-й командой, принимавшей участие в соревнованиях, стала Олимпийская сборная беженцев. Российская сборная была допущена к играм частично. В полном составе были отстранены российские легкоатлеты, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина. В неофициальном общекомандном зачете победила сборная США, завоевав 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных, 38 бронзовых), на втором месте – сборная Великобритании, завоевавшая 67 медалей (27 золотых, 23 серебряные, 17 бронзовых), третий – Китай с 70 медалями (26 золотых, 18 серебряных, 26 бронзовых). 2021XXXII летние Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио (Япония). Игры должны были пройти в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 их перенесли на 2021 год. При этом название Олимпиады осталось прежним – Токио-2020. Игры в Токио стали первой в новейшей истории Олимпиадой, проведение которой было отложено. Весной 2021 года было принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Изначально власти Японии надеялись провести Игры при ограниченном числе местных зрителей, однако на фоне повышения темпов роста новых заражений коронавирусом и введения четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации в Токио до 22 августа было решено, что лишь 26 соревнований летних Олимпийских игр этого года будут проходить со зрителями, а при пустых трибунах – 724. На Играх состоялся олимпийский дебют для четырех видов спорта – карате, серфинг, скалолазание и скейтборд. Кроме того, были проведены новые дисциплины в уже существующих видах – баскетбол 3х3, BMX-фристайл и смешанные дисциплины, где вместе соревнуются и мужчины, и женщины в плавании, легкой атлетике, триатлоне, дзюдо и стрельбе из лука. Было разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта – это рекорд Олимпийских игр. На Олимпиаде в Токио выступили 335 российских спортсменов.В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и запретил спортсменам из РФ выступать под флагом своей страны в ближайшие два года. Команда России выступала под названием Russian Olympic Committee (ROC, Олимпийский комитет России). По общему числу наград россияне показали лучший результат с Олимпийских игр 2004 года в Афинах, завоевав 71 награду.В неофициальном общекомандном зачете победила сборная США, завоевав 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых). На втором месте – сборная Китая с 89 медалями (38 золотых, 32 серебряные, 19 бронзовых). На третьем – сборная Японии с 58 медалями (27 золотых, 14 серебряных, 17 бронзовых). 2024XXXIII Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция). Программа Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта и охватывает 306 состязаний.В их числе есть дебютант – брейкинг.В рамках Олимпиады заморская территория Франции – Таити (Французская Полинезия) – примет соревнования по серфингу. Состязания пройдут в 15 700 километрах от Парижа. Это самое удаленное от города-организатора место проведения соревнований в истории Игр. За Олимпийскую сборную беженцев МОК будут выступать 36 спортсменов. В декабре 2023 года исполнительный комитет МОК допустил атлетов из России и Белоруссии до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе, они смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях и будут выступать под аббревиатурой AIN (Athlete Individuel Neutre; с фр. – индивидуальные нейтральные атлеты). Для них утверждены специальные флаг и гимн. Им также запрещено участвовать на церемонии открытия. Кроме того, их награды не войдут в медальную таблицу. Всего на Олимпиаде выступят 15 спортсменов из России в пяти видах спорта. В их числе – Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все в велоспорте), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все в теннисе), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все в гребле на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).От Белоруссии в соревнованиях примут участие 16 спортсменов в девяти видах спорта. В список вошли Абубакар Хаслаханов (греко-римская борьба), Анна Терех (велоспорт), Евгений Золотой, Татьяна Климович (оба в академической гребле), Владислав Кравец, Юлия Трушкина (оба в гребле на байдарках и каноэ), Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко (все в плавании), Виолетта Бордиловская, Иван Литвинович (оба в прыжках на батуте), Дарья Чуприс, Александра Петрова (обе в пулевой стрельбе), Георгий Гурциев (тхэквондо), Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (оба в тяжелой атлетике). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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