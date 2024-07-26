https://ria.ru/20240726/spasateli-1962248272.html
Московские спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы из-за жары
Московские спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы из-за жары - РИА Новости, 26.07.2024
Московские спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы из-за жары
Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:49
2024-07-26T18:49
2024-07-26T18:49
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в выходные на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 28 - плюс 30 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", – отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают одна пожарно-спасательная и 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и десять - на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличено до 130 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", – рассказал Бирюков. Заммэра добавил, что спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра.
https://realty.ria.ru/20240630/zhara-1955636872.html
https://ria.ru/20240529/spasateli-1949674331.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Экология в России
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в выходные на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 28 - плюс 30 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", – отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают одна пожарно-спасательная и 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и десять - на внутренних водоемах.
«
"Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличено до 130 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", – рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых.
Глава комплекса городского хозяйства
призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра.