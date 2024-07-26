https://ria.ru/20240726/spasateli-1962248272.html

Московские спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы из-за жары

Московские спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы из-за жары - РИА Новости, 26.07.2024

Московские спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы из-за жары

Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:49

2024-07-26T18:49

2024-07-26T18:49

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в выходные на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 28 - плюс 30 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", – отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают одна пожарно-спасательная и 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и десять - на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличено до 130 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", – рассказал Бирюков. Заммэра добавил, что спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра.

https://realty.ria.ru/20240630/zhara-1955636872.html

https://ria.ru/20240529/spasateli-1949674331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, экология в россии