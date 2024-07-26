https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html

"Этого так не оставим". Ближайший союзник выдвинул Киеву ультиматум

"Этого так не оставим". Ближайший союзник выдвинул Киеву ультиматум - РИА Новости, 26.07.2024

"Этого так не оставим". Ближайший союзник выдвинул Киеву ультиматум

Варшава пообещала препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, пока та не урегулирует вопросы, связанные с Волынской резней 1943-1944 годов. В Киеве с... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:02

украина

польша

варшава

владимир зеленский

анджей дуда

евросоюз

политика

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Варшава пообещала препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, пока та не урегулирует вопросы, связанные с Волынской резней 1943-1944 годов. В Киеве с требованиями Польши не согласны. О принципиальном споре соседей — в материале РИА Новости.Актуальное прошлоеПольский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна продолжает поддерживать партнера, но на их отношения негативно влияют события из истории. "Не будет открытых границ, не будет и торговли на текущем уровне, если не будет решен вопрос Волыни. Это мы можем четко заявить. Мы не должны оставлять незаживающую рану", — подчеркнул чиновник.Член комитета украинской Рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий сказал в ответ, что вопрос Волынской трагедии — "выдумка" и "пиар на словах". Другой нардеп, Владимир Вятрович, возглавлявший ранее Институт национальной памяти Украины, написал в соцсетях, что в Варшаве до сих пор есть те, кто пытается привязать текущие отношения между странами к оценкам прошлого, актуализируя только тему конфликта.Впрочем, Варшава заявляет подобное не впервые. "Киеву нечего мечтать о вступлении в ЕС", пока не проведут эксгумацию останков жертв Волынской резни, говорил осенью прошлого года замглавы МИД Павел Яблоньский. Одного покаяния недостаточно.Учитывая, что Польша считает себя ближайшим союзником Киева, такие заявления указывают на большую принципиальность проблемы. Польские СМИ признают, что в Варшаве много лет не замечали роста украинского национализма. В апреле 2015-го Рада приняла законопроект о реабилитации УПА*, чьи бойцы стали юридически признанными "борцами за свободу". На Украине тогда как раз находился президент Польши Бронислав Коморовский."Это была пощечина жертвам и их семьям, которые до сих пор не могут достойно похоронить предков", — пишет польский историк и политолог Пшемыслав Прекель. Он констатирует, что Киев явно заинтересован не в изучении реальной истории УПА*, а в создании мифа вокруг нее. При этом преступления, совершенные украинскими националистами, забываются.Киевский стандартДействия УПА* на Волыни Варшава официально объявила геноцидом еще в 2016-м. Но Киев не признает этого до сих пор. Польские дипломаты требовали от Владимира Зеленского покаяться, но тот лишь почтил память жертв вместе с президентом Польши Анджеем Дудой в Луцке на 80-летие массовых убийств и не принес никаких официальных извинений.В начале июля, за три дня до очередной годовщины Волынской трагедии, Зеленский приезжал в Варшаву подписывать военные соглашения и просить новой помощи. Однако на больную тему решил не высказываться."То, что глава украинского государства даже не заикнулся о грядущей годовщине, — неудивительно. Это киевский стандарт. Но что никто из встречающихся с ним польских политиков не сделал этого — уже скандал", – пишет Rzeczpospolita.На прошлой неделе поводом для раздора стало открытие памятника жертвам Волынской резни в Домоставе в присутствии тысячи поляков. Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка утверждает, что монумент "призван пробудить ненависть в польско-украинских отношениях". Якобы такой подход к исторической проблеме утверждает "полуправду о том, что происходило на Волыни"."Для поляков Волынская резня — очень болезненный момент, который тяжело переживают. Даже на уровне политических элит есть надпартийное согласие о том, что одна из важнейших задач Варшавы на украинском направлении — получение признание геноцида от Киева. Любой польский политик у власти, если не будет делать соответствующих заявлений, рискует услышать обвинения в национальном предательстве", — отмечает в беседе с РИА Новости ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский.Польское возмущениеНа Украине эксгумация жертв трагедии с 2017-го фактически приостановлена. Почти год в Варшаве ждут разрешения киевских властей на работы в Пужниках, где в августе 2023-го обнаружили захоронения убитых поляков. Польские журналисты считают, что украинцы намеренно затягивают дело, ссылаясь на процессуальные формальности.При этом Киев разрешил Германии извлекать останки гитлеровских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне. "Эти работы проводят на всей территории Украины, не только в западных областях, но и в прифронтовой линии. Там при рытье траншей находят немало немецких захоронений. Естественно, поляков возмущает, что их предков нельзя эксгумировать, а нацистов — можно", — объясняет Неменский."Несогласие с эксгумацией можно объяснить страхом украинских властей, — считает польский эксперт Прекель. — Число жертв действительно пугающее".Официально Варшава заявляет о ста тысячах убитых поляков. Волынская резня — не случайный инцидент, а результат воздействия национализма, который стремится к этнически единой Украине путем уничтожения представителей других национальностей, подчеркивают в польской прессе.Упорство Киева Неменский объясняет самой идеологией украинского государства. Признание геноцида, жертвой которого стали десятки тысяч человек, означает, что объявленные "национальные герои" — на самом деле такие же военные преступники, как осужденные в Нюрнберге нацисты. Это грозит колоссальной дискредитацией киевского режима в глазах международного сообщества, и поддержка Украины может стать предметом еще больших дискуссий на Западе.Анджей Дуда, в свою очередь, заявляет, что Варшава не должна чрезмерно давить на Киев и ставить ультиматумы. Польские власти опасаются, что это может действительно испортить отношения между странами и приведет к ослаблению Украины. Серьезные исторические вопросы и память о погибших предках отходят на второй план, когда речь идет о противостоянии с Россией. Однако очевидно, что Волынь не забыта — рано или поздно киевскому режиму придется ответить в том числе и перед польскими партнерами.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961526127.html

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украина, польша, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, евросоюз, политика