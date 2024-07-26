https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру

Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру - РИА Новости, 26.07.2024

Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру

Главный смысл вчерашнего обращения Джо Байдена к нации заключался в том, что президент США еще жив, может сидеть за столом и способен — хотя и с запинками и... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:01

аналитика

сша

лас-вегас

делавэр

джо байден

дональд трамп

камала харрис

президентские выборы в сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962019857_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_bb658f29086d7ad77de4781e14084506.jpg

Главный смысл вчерашнего обращения Джо Байдена к нации заключался в том, что президент США еще жив, может сидеть за столом и способен — хотя и с запинками и оговорками — читать с телесуфлера. Не суть важно, что он там говорил: что-то про "передачу факела следующим поколениям" (под держателем факела подразумевался, вероятно, сын президента Хантер, сидевший неподалеку). Главное, что пока жив. Долгое время такой уверенности у американцев не было.Всю удивительность прошедшей недели можно осознать только постфактум. Сначала действующий президент США наотрез отказывается выходить из предвыборной гонки. На него давят всем миром, печатают воззвания в демократической прессе, уговаривают на все лады: "Уйди, дай дорогу молодым". Нет, старик уперся.И вот в прошлую среду Байден исчезает. Под предлогом того, что он заразился коронавирусом, его увозят из Лас-Вегаса в Делавэр и прячут от публики. Несколько дней о нем ни слуху ни духу. А в воскресенье в его аккаунте в соцсети появляется "отречение от престола" — заявление о том, что он не будет баллотироваться на пост президента. Американцы с интересом рассматривают подпись на заявлении и приходят к выводу, что она ненастоящая.Одновременно выясняется, что из Лас-Вегаса в Делавэр Байдена эвакуировали с такой скоростью, что борт номер один всю дорогу трясло, а перепуганные журналисты в самолете тщетно допытывались у сотрудников президента, что происходит. Это никак не было похоже на коронавирус, слишком ужасно было состояние главы государства.Почти неделю Белый дом хранил молчание и Байдена общественности не предъявлял. Его голос раздался лишь во время эфира с Камалой Харрис, якобы он говорил с ней по аудиосвязи. Американцы грустно шутили о том, что администрация решила поиграть в "Уик-энд у Берни" — это черная комедия про двух разгильдяев, которые оказались в одном доме с трупом и стали выдавать его за живого человека. В воздухе повис вопрос, что сделали с Байденом, чтобы он подписал отречение, и жив ли вообще этот несчастный.Разумеется, слухи стали плодиться с бешеной скоростью, говорили про революцию, про путч. Демократические СМИ называли слухи фейками и твердили, что у президента "рукопожатие крепкое". От этого все нервничали еще больше, впору было крутить по телевизору "Лебединое озеро".Республиканские политики с подачи Джей Ди Вэнса начали задаваться вопросом: "Если Байден не может участвовать в выборах, то может ли он выполнять обязанности Верховного главнокомандующего?"Вчерашнее выступление Байдена должно было доказать, что может. Американцев оно не убедило. "Байден не дал внятного объяснения, почему он так долго тянул со своим решением о выходе из гонки", — полагают журналисты. "Речь больного Джо Байдена из Овального кабинета была практически неразборчивой и тако-о-о-ой плохой", — позлорадствовал Дональд Трамп. Комментарии американцев в соцсетях цитировать невозможно, они в основном нецензурны.Смешные и страшные слухи о смерти Байдена — это классический зачин любой смуты, она всегда начинается с крика: "А царь-то ненастоящий!" Масла в огонь подливает то обстоятельство, что и кандидат, вышедший на замену Байдена у демократов, тоже не совсем легитимен: Камалу Харрис никто на праймериз не выбирал.Дополнительный фактор нестабильности — это сильный независимый кандидат Роберт Кеннеди — младший. Как классический спойлер, он активно отбирает голоса и у Трампа, и у демократов, вопрос в том, у кого он отберет больше.Ну а главный драйвер хаоса — неготовность людей признать победу своего политического противника. Сегодня американские избиратели верят в честность выборов только при условии победы своего кандидата. И выигрыш кандидата от демократов не примет полстраны, и победу Трампа тоже не примет полстраны.Предреволюционный хаос в США опасен для всего мира. Понимая, что их кандидат очень слаб и разрыв в голосах с Трампом может быть таким большим, что его не покрыть никакими вбросами бюллетеней, нынешняя администрация может пойти на любое обострение. Им нужна чрезвычайная ситуация, чтобы запереть население по домам и нарисовать правильные результаты выборов. Полбеды, если это будет какой-нибудь организованный на территории США американскими же спецслужбами большой теракт или внезапный локдаун из-за "болезни икс".Однако Демпартия славится своей страстью выносить все внутренние проблемы на внешний контур. Учитывая накал их паники, сильным предвыборным ходом им может показаться военная провокация против России или Китая. Или прыжок по лестнице эскалации на несколько ступенек вверх с совершенно нешуточной угрозой мировой ядерной войны.Именно на этот случай российский и китайский ВМФ проводят сейчас совместные учения, а российская военная эскадра направляется на Кубу. А то мало ли какие неожиданности принесут миру американские выборы. Действующий президент уже политический труп, у главного кандидата прострелено ухо. То ли еще будет.

https://ria.ru/20240725/ekspert-1961871805.html

https://ria.ru/20240725/patrushev-1961996520.html

https://ria.ru/20240723/podpis-1961362377.html

https://ria.ru/20240725/kharris-1961950529.html

https://ria.ru/20240725/opros-1961910643.html

https://ria.ru/20240712/ucheniya-1959158582.html

сша

лас-вегас

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, сша, лас-вегас, делавэр, джо байден, дональд трамп, камала харрис, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024