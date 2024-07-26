https://ria.ru/20240726/smartfony-1962124693.html

В России растут продажи восстановленных смартфонов

В России растут продажи восстановленных смартфонов - РИА Новости, 26.07.2024

В России растут продажи восстановленных смартфонов

Продажи восстановленных смартфонов во втором квартале 2024 года выросли более чем в два раза в штуках и почти в три раза в стоимостном выражении, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:30

2024-07-26T12:30

2024-07-26T12:30

россия

мегафон

yota

смартфоны

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Продажи восстановленных смартфонов во втором квартале 2024 года выросли более чем в два раза в штуках и почти в три раза в стоимостном выражении, сообщает "МегаФон" со ссылкой на данные объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota. Как отмечает оператор, такая динамика повторяет мировые тренды: в последние 5 лет глобальные продажи смартфонов на вторичном рынке уверенно растут, в то время как спрос на новые аппараты замедляется. Самыми популярными брендами восстановленных смартфонов в России стабильно остаются Apple и Samsung. Если в прошлом году корейский производитель обгонял своего американского конкурента, то в первом квартале 2024 года Apple вырвался вперед, а по итогам второго квартала на рынке установился паритет, свидетельствуют данные оператора. "Мы наблюдаем устойчивый рост вторичного рынка смартфонов. Это происходит по нескольким причинам. В первую очередь, такие смартфоны ничем не отличаются от новых: благодаря тщательной проверке устройств и серьезному процессу восстановления корпуса и внутренних деталей он попадает в руки нового владельца в идеальном состоянии. Кроме того, покупателю важно иметь гарантию на такой товар. И третий фактор – сниженная цена", – приводится в сообщении комментарий директора департамента по стратегии и развитию продаж "МегаФона" Давида Борзилова.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мегафон, yota, смартфоны