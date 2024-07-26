https://ria.ru/20240726/smartfon-1962081685.html
Утвержден список программ, обязательных для предустановки в 2025 году
Утвержден список программ, обязательных для предустановки в 2025 году - РИА Новости, 26.07.2024
Утвержден список программ, обязательных для предустановки в 2025 году
Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:10
2024-07-26T09:10
2024-07-26T09:53
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и Smart TV, следует из сообщения на сайте кабмина."Так, для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис "Мир", "Госуслуги", магазин приложений RuStore", — говорится в релизе.На компьютерах и моноблоках обязательно должны стоять браузер, офисное программное обеспечение и антивирус, а на телевизорах с цифровым блоком управления — 18 программ, в том числе различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и соцсетям.Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбором программ для перечня занимается Минцифры — это наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей.
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технологии, общество, россия
Технологии, Общество, Россия
Утвержден список программ, обязательных для предустановки в 2025 году
Правительство утвердило список российских программ для предустановки в 2025 году