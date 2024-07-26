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Следствие передало суду данные об отъезде Щербакова в Турцию

Следствие передало суду данные об отъезде Щербакова в Турцию - РИА Новости, 26.07.2024

Следствие передало суду данные об отъезде Щербакова в Турцию

Следствие предоставило суду данные об отъезде бывшего генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова в Турцию в октябре 2023 года, говорится в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:02

2024-07-26T09:02

2024-07-26T09:02

происшествия

турция

россия

ленфильм

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следствие предоставило суду данные об отъезде бывшего генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова в Турцию в октябре 2023 года, говорится в материалах суда. Щербаков ранее был объявлен в розыск. В деле фигурирует 163 статья УК РФ - вымогательство. "Международный розыск ...был объявлен после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года, когда он вылетел рейсом…(в Турцию), а информации о его возвращении и прибытии на адрес не имеется", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240219/rozysk-1928200925.html

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происшествия, турция, россия, ленфильм