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Следствие передало суду данные об отъезде Щербакова в Турцию - РИА Новости, 26.07.2024
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09:02 26.07.2024
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Следствие передало суду данные об отъезде Щербакова в Турцию
Следствие передало суду данные об отъезде Щербакова в Турцию - РИА Новости, 26.07.2024
Следствие передало суду данные об отъезде Щербакова в Турцию
Следствие предоставило суду данные об отъезде бывшего генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова в Турцию в октябре 2023 года, говорится в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:02
2024-07-26T09:02
происшествия
турция
россия
ленфильм
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следствие предоставило суду данные об отъезде бывшего генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова в Турцию в октябре 2023 года, говорится в материалах суда. Щербаков ранее был объявлен в розыск. В деле фигурирует 163 статья УК РФ - вымогательство. "Международный розыск ...был объявлен после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года, когда он вылетел рейсом…(в Турцию), а информации о его возвращении и прибытии на адрес не имеется", - говорится в документе.
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происшествия, турция, россия, ленфильм
Происшествия, Турция, Россия, Ленфильм
Следствие передало суду данные об отъезде Щербакова в Турцию

Экс-гендиректор "Ленфильма" в октябре 2023 года вылетел в Турцию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков
Генеральный директор Ленфильма Федор Щербаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следствие предоставило суду данные об отъезде бывшего генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова в Турцию в октябре 2023 года, говорится в материалах суда.
Щербаков ранее был объявлен в розыск. В деле фигурирует 163 статья УК РФ - вымогательство.
«
"Международный розыск ...был объявлен после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года, когда он вылетел рейсом…(в Турцию), а информации о его возвращении и прибытии на адрес не имеется", - говорится в документе.
Генеральный директор Ленфильма Федор Щербаков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск
19 февраля, 12:17
 
ПроисшествияТурцияРоссияЛенфильм
 
 
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