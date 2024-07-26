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Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске с дальнобойными ракетами
Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске с дальнобойными ракетами - РИА Новости, 26.07.2024
Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске с дальнобойными ракетами
Удар нанесен ночью по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, где в том числе хранились дальнобойные ракеты, сообщил в пятницу РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T06:21
2024-07-26T06:21
2024-07-26T10:52
специальная военная операция на украине
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донецкая область
сергей лебедев
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Удар нанесен ночью по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, где в том числе хранились дальнобойные ракеты, сообщил в пятницу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетело на склад с припасами… По предварительным данным, на складе в том числе были дальнобойные ракеты", - сказал собеседник агентства.По данным Лебедева, также могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS. Отмечается, что взрыв ощущался даже в Славянске.
https://ria.ru/20240725/aerodrom-1961858031.html
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краматорск, вооруженные силы украины, в мире, донецкая область, сергей лебедев, славянск
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая область, Сергей Лебедев, Славянск
Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске с дальнобойными ракетами
Подполье: ВС России поразили склад ВСУ в Краматорске с дальнобойными ракетами