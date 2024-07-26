https://ria.ru/20240726/sklad-1962068976.html

Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске с дальнобойными ракетами

Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске с дальнобойными ракетами - РИА Новости, 26.07.2024

Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске с дальнобойными ракетами

Удар нанесен ночью по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, где в том числе хранились дальнобойные ракеты, сообщил в пятницу РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T06:21

2024-07-26T06:21

2024-07-26T10:52

специальная военная операция на украине

краматорск

вооруженные силы украины

в мире

донецкая область

сергей лебедев

славянск

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Удар нанесен ночью по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, где в том числе хранились дальнобойные ракеты, сообщил в пятницу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетело на склад с припасами… По предварительным данным, на складе в том числе были дальнобойные ракеты", - сказал собеседник агентства.По данным Лебедева, также могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS. Отмечается, что взрыв ощущался даже в Славянске.

https://ria.ru/20240725/aerodrom-1961858031.html

краматорск

донецкая область

славянск

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краматорск, вооруженные силы украины, в мире, донецкая область, сергей лебедев, славянск