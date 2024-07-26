https://ria.ru/20240726/sk-1962179989.html
СК возбудил дело против руководства пищекомбината, связанного с Булгаковым
СК возбудил дело против руководства пищекомбината, связанного с Булгаковым - РИА Новости, 26.07.2024
СК возбудил дело против руководства пищекомбината, связанного с Булгаковым
Следственный комитет России возбудил дело против руководства АО "Грязинский пищевой комбинат", интересы которого лоббировал экс-замглавы Минобороны Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:18
2024-07-26T15:18
2024-07-26T15:41
происшествия
россия
дмитрий булгаков
следственный комитет россии (ск рф)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против руководства АО "Грязинский пищевой комбинат", интересы которого лоббировал экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, по статье УК о присвоении имущества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. "В отношении руководства комбината Следственным комитетом России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере)", - сказал РИА Новости источник.
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происшествия, россия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Дмитрий Булгаков, Следственный комитет России (СК РФ), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
СК возбудил дело против руководства пищекомбината, связанного с Булгаковым
Против связанных с Булгаковым глав "Грязинского пищекомбината" завели дело
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против руководства АО "Грязинский пищевой комбинат", интересы которого лоббировал экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, по статье УК о присвоении имущества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
"В отношении руководства комбината Следственным комитетом России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере)", - сказал РИА Новости источник.