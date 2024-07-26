https://ria.ru/20240726/sk-1962179989.html

СК возбудил дело против руководства пищекомбината, связанного с Булгаковым

СК возбудил дело против руководства пищекомбината, связанного с Булгаковым - РИА Новости, 26.07.2024

СК возбудил дело против руководства пищекомбината, связанного с Булгаковым

Следственный комитет России возбудил дело против руководства АО "Грязинский пищевой комбинат", интересы которого лоббировал экс-замглавы Минобороны Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:18

2024-07-26T15:18

2024-07-26T15:41

происшествия

россия

дмитрий булгаков

следственный комитет россии (ск рф)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против руководства АО "Грязинский пищевой комбинат", интересы которого лоббировал экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, по статье УК о присвоении имущества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. "В отношении руководства комбината Следственным комитетом России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере)", - сказал РИА Новости источник.

https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176550.html

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происшествия, россия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова