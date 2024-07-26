Обвиняемого в подрыве машины в Москве заключат под стражу после допроса
СК: обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков будет помещен под стражу
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков после допроса будет помещен под стражу, сообщает следственный комитет России в Telegram-канале.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.
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"В Москве доставленному из Турции Евгению Серебрякову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе допроса Серебряков сообщил об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, в том числе о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство.