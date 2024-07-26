https://ria.ru/20240726/sk-1962087759.html

Обвиняемого в подрыве машины в Москве заключат под стражу после допроса

Обвиняемого в подрыве машины в Москве заключат под стражу после допроса - РИА Новости, 26.07.2024

Обвиняемого в подрыве машины в Москве заключат под стражу после допроса

Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков после допроса будет помещен под стражу, сообщает следственный комитет России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:52

2024-07-26T09:52

2024-07-26T09:52

происшествия

москва

россия

турция

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков после допроса будет помещен под стражу, сообщает следственный комитет России в Telegram-канале.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию."В Москве доставленному из Турции Евгению Серебрякову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе допроса Серебряков сообщил об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, в том числе о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство.

https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962076109.html

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