https://ria.ru/20240726/sheremetevo-1962127551.html

Фигуранты дела о попытке теракта в Шереметьево получили до 22 лет колонии

Фигуранты дела о попытке теракта в Шереметьево получили до 22 лет колонии - РИА Новости, 26.07.2024

Фигуранты дела о попытке теракта в Шереметьево получили до 22 лет колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам до 22 лет колонии Михаила Дария и Илью Ковылкова, которые планировали совершить теракт в московском... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:39

2024-07-26T12:39

2024-07-26T13:03

происшествия

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам до 22 лет колонии Михаила Дария и Илью Ковылкова, которые планировали совершить теракт в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Дария признать виновным… окончательно назначить 22 года лишения свободы… признать Ковылкова виновным… окончательно назначить 15 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.По решению суда, первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Также им назначили ограничение свободы на год после выхода из колонии.Дарию запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, сроком на два года. Также с мужчин постановили взыскать по 600 тысяч рублей штрафа.Гособвинение в ходе прений сторон просило 28 лет колонии Дарию и 21 год Ковылкову со штрафами по 1,5 миллионов рублей. По мнению стороны обвинения, фигуранты первые 5 и 3 года соответственно должны провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале.Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Последний в 2022 году намеревался проходить обучение разведке на Украине. Кроме этого, фигуранты призывали других совершать преступления - в частности, к уничтожению зданий госорганов.Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).

https://ria.ru/20240724/sheremetevo-1961835539.html

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происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), россия