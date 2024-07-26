https://ria.ru/20240726/shantazh-1962092935.html

Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти

Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти - РИА Новости, 26.07.2024

Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти

Остановкой транзита российской нефти Киев шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по конфликту на Украине, заявил глава администрации премьер-министра... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:22

2024-07-26T10:22

2024-07-26T11:57

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БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Остановкой транзита российской нефти Киев шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по конфликту на Украине, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге."Украина шантажирует две страны — Венгрию и Словакию, которые последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров", — сказал он.Гуйяш отметил, что действия Украины противоречат договору ЕС от лета 2022 года, по которому Венгрия получила исключение из санкций на поставки российской нефти, поскольку иначе она не может гарантировать свою энергобезопасность. Если cитуация не решится, Венгрии грозит дефицит топлива, поэтому надо найти решение до сентября, добавил он.При этом Будапешт не хочет прибегать к ответному шантажу и соблюдает заключенные договоренности, подчеркнул глава администрации. По его словам, Киев получает из Венгрии более 40 процентов электроэнергии, а также свыше десяти процентов венгерского импорта газа и газойля. "Но совершенно не пойдет, чтобы они при этом шантажировали нас. Мы обратились в Еврокомиссию, чтобы она выполнила роль посредника в договоренностях. Если это не будет иметь результата, надо будет думать о других шагах", — заключил Гуйяш.На прошлой неделе Венгрия и Словакия сообщили, что перестали получать нефть от "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба" из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. В словацком Минэкономики отмечали, что Киев внес российскую нефтяную компанию в санкционный список. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, транзит энергоресурсов давно стал для киевского режима "кнопкой манипуляции людьми, странами, народами". Причем Запад поощряет эту политику, которая выросла в настоящий терроризм международного размера, добавила Захарова.В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.

https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html

https://ria.ru/20240721/vengriya-1961002774.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

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